日水砲驅我漁船 外交部︰作法過當

2018-03-06

已同步在台北與東京 向日方嚴正抗議

〔記者呂伊萱、林彥彤／台北報導〕台灣海釣船「東半球廿八號」三日起連續被日本水產廳取締兩天，並發射水砲驅趕，「東」船船東對外表示漁船並未越界。外交部昨表示，漁業署等單位正在查證漁船是否越界，但日方公務船緊追作法「過當」，外交部已同步在台北與東京向日方嚴正抗議。

東半球28號船東否認越界 漁業署正進行查證

本月三日及四日，蘇澳籍「東」船連兩天出海，在與那國島西側的蘇澳外海「黑水溝」釣魚，連兩天被日本水產廳公務船取締，並發射水砲驅趕，之後在海巡署護衛下返航。船上釣客在網路上發布影片，寫道「決戰黑水溝，今天差點被押到日本，好險台灣派出兩艘軍艦、兩艘海巡艦艇前來救援」，船東則強調絕對沒有越界。

外交部長吳釗燮昨天強調以「毋枉毋縱」的態度處理；外交部也發布新聞稿表示，由於日方公務船緊追「東」船至接近我國領海附近，外交部認為日本「作法過當」，昨中午同步在台北及東京向日方表達嚴正抗議。外交部也補充，對於「東」船是否有越界作業行為，漁業署正在進行查證，外交部也已請日方提供具體事證，以釐清案情。

涉外人士︰該海域是台日重疊經濟海域

涉外人士說明，該海域是台日重疊經濟海域，日方要求依照國際慣例以地理中間線劃定，台灣則要求以衡平線劃分，目前都還沒有結論；我方漁船超過中間線時，日方有權取締，而在我方訂定的暫定執法線範圍內，政府也會保護我方漁民。另針對重疊海域相關協商，第七次台日漁業委員會會議今年將在台北舉行。

漁業署長黃鴻燕表示，「東」船三日以特定漁業身分自蘇澳出港，遭日方緊追的位置是在已談定的台日協議水域範圍外約十浬，依規定應不可有作業行為，因此還待釐清是否為無作業行為的無害通過。

漁業署副署長林國平也表示，「東」船四日以娛樂漁船身分出港，早上七點位置雖有超過暫定執法線，但在與那國島西側的台日重疊經濟海域內，未進入日方島嶼十二浬領海範圍，而該水域並非已談定的台日協議水域，我方可主張作業，不過該漁船已超出娛樂漁船離岸三十浬限制範圍部分，初判這部分或許有違規，但還待資料蒐集後才能確認。