星期專訪》退輔會主委邱國正︰軍人年改 盡力緩和反彈

2018-03-05

記者涂鉅旻、羅添斌、黃維助／專訪

軍人年金改革勢在必行，但「八百壯士」等退伍軍人團體強烈反彈，立委對軍人年改意見分歧，亦質疑五十％起支俸率、二．五％年增俸率是否「獨厚將官」。對此，新任退輔會主委邱國正接受本報專訪表示，相關溝通工作是無止境的，也不會停止，他將透過任何機會，以誠實、誠懇態度繼續溝通，讓退伍軍人團體緩和一些。而軍人年改並無獨厚高官的問題，連他自己的退俸都被砍，如立委有相關意見，他也樂見立委提出其他版本一併討論。

問：軍人年金改革必要性與重點為何？軍人年金瀕臨破產，是否和過去裁軍有關連？

答：年金改革目的，就是要讓基金延得久一點，對於軍人年金可能破產期程，有人說是二○一九年，可說是迫在眉睫。無論破產與否，大家都要節約，並針對基金快破產的問題，著眼預作準備。而軍人年改新制和現行制度差別，就是將起支俸率設定為五十％，如中將以下官兵多服役一年，就增加二．五％俸率，雖然對部分官兵會有所損失，但已盡量把傷害降到最低。

年金瀕臨破產 確與裁軍有關

軍人年改和過去裁軍的確有關係，隨著部隊不斷精簡，造成人員大量離退，國家就要支應金錢，但還是那句話：「不能怪前人，也不要貶低後進，更不要惡評同僚」，必須對當時的時空環境有所諒解。

問：軍人年金改革為何要和公教人員年改脫鉤？

答：軍人年改相關門檻會高於公教人員，就是因為軍人在服役時，長年負責戰備，不能正常休假與上、下班，軍人內部都沒在討論這塊，反認為是應盡職責。雖軍人的付出，不能說多於公教人員，但就部分條件而言，公教人員無法與之比較，因此用一些方法做點彌補，也是代表政府對軍人的照顧。

我講我自己好了，長官日前召見我和內人時，詢問我退伍後情形，我說，我生活很輕鬆、步調很慢。長官問我，願不願意再稍微忙一點？我一聽嚇一跳。長官說，這就是為什麼要我跟妻子一同前來，因為「你們軍人很喜歡把太太當藉口，要回去跟太太商量」。

當時我太太說，尊重我的意見，我一聽很感動，但我太太又說了一句話，說我跟她結婚至今，只在家過兩次新年，一次是我在美國受訓時，第二次是今年，因為我去年五月退伍，有時吃年夜飯後就回部隊了，但我沒有怨懟，因為不只我這樣。雖然外界聽了，反應會有所不同，甚至說「這你自找的」，但硬要我講差別在哪，這就是最好的例子。

我也看過部分軍人家庭，因為妻子無法接受先生長年在外，導致先生需提前離開軍中，甚至還有因此而翻臉離異的。但軍人都很清楚，可以體會外界不同聲音，而且工作是自己選的，沒有怨懟。假如各界能多體諒一下，不要獨厚我們軍人，但更不要再踐踏、挖苦、打擊退伍軍人，否則真的會造成對立。

未獨厚高官 自己退俸也被砍

問：部分立委對於軍人年改月退樓地板、退休俸率、十八％優存退場機制仍有意見，要如何整合共識？

答：年改草案五十％起支俸率和年增俸率二．五％的規劃，皆是經過一番討論，但擬定的重點在於不獨厚高官（退將），如外界認為要如何進一步降低高官待遇，我都可以接受，但提出來的意見要有整體性。軍人年改並沒有獨厚高官的問題，以我來講，我的退俸也被砍，如果立委有更好的方案，有利於基層軍士官，我們也樂意立委提出其他版本討論。

軍人退撫制度改革是全面性的，不分官階高低，服役越久，俸率越高，所領退休俸自然會高，按照現行五十％起支俸率、二．五％年增俸率、最多採計四十年計算，只有資深士官長可達到四十年、百分之百的俸率，上將採計四十年，年俸率為二％，俸率上限僅九十％，不會有「肥大官瘦小吏」情形發生。

至於十八％優存退場機制和公教人員不同的癥結點在於，當時會訂定軍人十八％優存政策，就是因為軍人以前的退伍金低，政府才給予較優惠的利率。改革後，讓十八％優存退場，而新退休俸低於原退休俸的差額，則分成十年扣減，以減輕衝擊。

問：現有的方案是否仍有調整空間？

答：不是調整內容，而是「案子要怎麼推動」，總統、年金改革小組都已考量軍人工作特殊性，因此相關樓地板都比公教人員高一點，這是有原因的，擬案也有依據和來源。我會思考如何推動工作，而非相關內容與門檻高低。

問：行政院長賴清德表示，軍人年改將在七月與公教人員年改同步上路，對退輔會是否有時間壓力？

答：這是我現在要傷腦筋之處，要如何和退伍軍人團體溝通，這也並非與特定人士講好就好，面對部分較激烈的人，要如何做好相關工作，我都會去面對。而配合政策也非逢迎拍馬，身為執政團隊的一員，營長交代任務給連長，連長就要把工作做好，但不能把弟兄的命當作不值錢。我現在唯一的期望，就是把軍人年改推動好。

問：「八百壯士」要求停審軍人年改案，要如何做好溝通工作？國防部長嚴德發日前說，如軍人年改未處理好會成為「國安危機」，主委的看法？

答：溝通是一門藝術，不限於哪一個場域或會客室，也需要以往的私人交情，而現階段遇到的長官、過去同袍，對我都還沒什麼負面聲音，而是很鼓勵我，這是好的基礎。另外，溝通一定要誠懇、誠實，不要隨便打包票，跟「八百壯士」會透過任何機會，哪怕到他們的帳篷，或在任何地方見面，會盡力把關係建立好。有句俗語說「見面三分情」，多見面總對日後工作推動有正面幫助。另外，溝通是沒有止境的，我們不能把責任推給前人，而是要知道問題所在，對於溝通也會比較有幫助。

就我了解，八百壯士表達意見，不光是為了年金，而是要爭這口氣，這我可以體會。我坦白說，很多人都知道一句話：「有事軍人幹，無事幹軍人。」這對軍人造成心理上很大的衝擊、怨懟。

退伍軍人為爭口氣 不會造反

軍人的凝聚力量很大，相較於在外面讀四年大學的人，都沒有在官校讀四年的人感情融洽，因為從早到晚相處，這和公教人員不一樣，「八百壯士」也是如此形成的。

退伍軍人不會走到造反的地步，這在基本民主素養和現今環境下是不容許的，但一旦凝聚在一起，外界是打不散的，退伍軍人團體的力量是不容小覷，因此，我也在想，要如何讓他們緩和一點，同時擔憂有一些名嘴會挑起爭端，這不僅很傷，也於事無補。

我對自己的定位，就是政策推動與退伍同袍之間的管道，但我必須講明，我知道退伍軍人的意見，我必須用自己的擬案、方式轉達，否則我將成為一個傳聲筒。因此，我們會透過多方溝通，既然知道困難所在，就會想辦法克服。

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