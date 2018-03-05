《本週熱點》美航艦訪問越南

2018-03-05

3月5日／中國第13屆全國人民代表大會第一次會議在北京揭幕，近3000名代表出席，將進行高層人事選舉，審議修憲、機構改革等重要議案，預定20日閉幕。

3月5日／美軍航空母艦「卡爾文森號」5日至9日訪問越南峴港市。這是1975年越戰結束以來，美軍航艦首次訪問越南。

3月8日／立法院舉行各委員會召委選舉，本會期因審軍人年改案，各黨團在國防外交、司法法制委員會部署重兵。

3月11日／香港立法會將舉行補選，以替補遭法院裁定喪失議員資格的羅冠聰、游蕙禎、梁頌恆和姚松炎等泛民主派人士的席次。