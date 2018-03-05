《焦點評論》這兩位軍人

2018-03-05

記者鄒景雯／特稿

二月開春後的政府人事改組，出現了兩位軍人，引起大家注意，一個原因是蔡總統把國防部長與退輔會主委全換了，這動作的本身，改變很大；再一個原因是，這兩人皆出身陸軍，都是一臉「苦大仇深」的長相，也全被前朝重用過，他們同意在艱鉅的軍改任務中接手擔綱，這勇氣確實不小。

嚴德發與邱國正才剛宣誓上任，二月二十七日的國會開議日，就發生退役上校繆德生為反年改攀牆墜地重傷的挑戰，當天早上在立法院，聽聞到這個意外發生，嚴部長一簽完到，就要隨員：去把邱國正找來。邱主委到了，兩人隨即找了個地方商量該如何處置，很快的，他們連袂向賴清德院長報告：兩人要一起到台大醫院去探視傷者。

國防部和退輔會的首長有默契，有啥好大驚小怪的？巷子裡的，就知道為什麼。前任的部長馮世寬與當時的退輔會主委李翔宙，過去一年多來，光是為了軍人年改的推出時間與樓地板設計，就不知道拉扯過多少次，兩個部門相互太極推掌，看得外界一頭霧水，李翔宙認為他是反映袍澤意見，大鵬則委屈自己成了黑臉、壞人，加上一個空軍，一個陸軍，語言、文化不同，就這麼「雞同鴨講」到卸任。

不多人知道，嚴德發與邱國正的關係可稀奇了，這兩位從二十年前在裝甲兵當旅長時，就是前後任，後來陸續出任陸軍司令，也是前後任，到了參謀總長，還是前後任，一路相隨到現在，從他們彼此間舉手投足所透露出的熟悉程度，不用形容，一個字，都嫌累贅。這也是蔡總統敲定他倆上陣去搞定軍改時，任務立刻清楚，一位負責現役軍人的溝通，一位則要撫平退役者。

立法院被抗爭那天，擔任過國安會秘書長的嚴德發很嚴肅地說：「這是國安危機」，要大家冷靜。把不少人嚇了一大跳。幾天後，嚴部長果然被追問，這回他解釋得頭頭是道：軍人年改如果不改革，就會破產，這當然是國安危機。個人風格與前任很不相同。

這兩位軍人，很難把他們與民進黨的黨政關係連上線，這個時刻出任要職，給軍人中立、軍隊國家化，展開了局面。這個素質，在可預見的未來，中國解放軍做不到。