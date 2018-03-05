廢國家主席任期 人大︰有助維護習核心

2018-03-05

川普笑稱習已成「終身主席」 美也可一試

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議五日開幕，在四日的會前記者會上，中國官員首度回應修憲取消國家主席任期制一事，聲稱相關作法旨在「維護以習近平為核心的黨中央權威」，間接承認習近平未來可能尋求繼續連任。此外，美國總統川普三日笑稱習已成「終身主席」，還說美國也可一試，則再度引起批評。

擔任人大發言人的中國外交部常務副部長張業遂指出，目前中共黨章對黨總書記、黨中央軍事委員會主席及憲法對國家軍事委員會主席，均無「連任不得超過兩屆」之規定，國家主席若改採上述作法，「有助維護以習近平為核心的黨中央權威和統一領導，加強及完善國家領導體制」。

張業遂另強調，此次人大的重要任務即為修憲，將以「堅持黨的領導」為原則。外媒指出，張業遂「意在言外」的說法，坐實習可能無限期連任國家主席的臆測。

中國民間權益組織「民生觀察工作室」指出，武漢維權人士黃靜怡等數十人，拍攝「倒車」影片暗諷「體制大倒退」，在網路上被熱烈轉載，但黃旋即被以「尋釁滋事罪」拘留。中國最大問答網站「知乎」上，一條「公車司機連續疲勞駕駛不換班怎麼辦」的題目，也被認譏諷修憲，導致該網站的App服務，遭勒令下架七天。

有線電視新聞網（CNN）取得影片顯示，川普三日在一場私人募款餐會，笑稱習近平已成「終身主席」、「也許我們也可以一試」。民主黨眾議員卡納推文回擊「極度不適當」、「（美國國父）華盛頓聽到後，在墳墓裡也會輾轉反側 」。