中國人大今開議 未安排涉台法案

2018-03-05

〔記者鍾麗華、編譯陳正健／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會今天開幕，外界關注是否討論涉台法律與政策，例如「台灣同胞權益法」，以及台胞證改為十八碼等。據了解，人大與政協「兩會」期間並未安排相關法案，但新一屆全國人大常委會選出後，每兩個月召開，而人大常委會也被授權處理法律案，因此今年內是否會通過相關法案仍難預料。

大會昨天也舉行主席團第一次會議，共一百九十名主席與會，推選中共中央政治局常委栗戰書為首的十人擔任主席團常務主席。按慣例，栗戰書將接替張德江，出任全國人大委員長，並分管對港澳事務。國台辦主任張志軍也在主席團之列，成為人大常委的機會濃厚。

中國國台辦上週三公佈三十一項「惠台措施」後，傳出中國有意制定「台灣同胞權益法」，其內容將涉及台灣民眾到對岸就業、就學、定居等各方面的待遇或保障，同時傳出對岸有意讓台胞證號增加至十八碼，與中國身分證號統一。

熟悉兩岸人士表示，這次兩會要討論的議題太多，包括政府人事換屆、刪除國家主席任期限制、習近平思想入憲與組織重大調整等，因此對於個別法案，討論的可能性幾乎很低，目前也沒有看到有關涉台法律案列入議程。

他認為，台胞證變成十八碼是否會透過立法程序還不一定，但涉台法律案有其敏感性，若立法處理，未來轉圜空間比較小；若是政策則有其彈性存在。兩會期間雖無相關法案討論，但往後人大常委會是否討論則不確定。

國台辦併港澳辦？ 張志軍︰我怎不知道

對於中國網媒日前報導，中國國台辦與港澳辦將合併的消息，即將卸任的國台辦主任張志軍昨表示，「誰說是要合併啊？我怎麼不知道！」但他補充說：「第一，方案還沒有經過程序，沒有討論。第二，不能聽風就是雨啊，過兩天你們就知道了。」

知情人士則表示，該份文件在二○一一年就曾出現過，並非這次兩會流出的文件；國台辦與港澳辦合併傳言，過去就有這樣聲音，這非新鮮事，兩者或有合併可能性，但是否在三月處理，尚待觀察。