菲眾院外委會主席：東協或東亞對話應納台

2018-03-05

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓眾議院國會對外關係委員會主席、眾議員亞瑞納斯昨出席東亞和平論壇指出，東南亞透過共識對話維繫和平，但台灣作為亞太最重要的經濟體之一，卻沒有被納入東協或東亞高峰會對話機制，「使區域架構有所缺失」，她呼籲各方放下成見、認可台灣，共同促進和平繁榮發展。

前副總統呂秀蓮推動台灣「和平中立」理念，舉辦為期兩天的「東亞和平論壇」，台灣立委、韓國國會議員、日本眾議員鈴木馨祐、菲律賓眾議員等四國國會議員與瑞士、美國等學者昨齊聚一堂，聚焦研討中國崛起與北韓非核化的東亞情勢。

台灣缺席 區域架構出現缺失

日本眾議員鈴木馨祐表示，中國國家主席習近平為解決國內生產過剩問題，推出「一帶一路」擴張新市場，同時展現企圖心、部署具備跨太平洋投射能力的軍力。台日美需要合作無間，共享軍事情報；在經濟層面，擁有共同利益的越南、蒙古、菲律賓及台灣等也應加強合作，創建制衡中國的框架。

菲律賓眾議院外委會主席亞瑞納斯說，東亞區域確實存在衝突潛在熱點，例如中日釣魚台爭端、台灣海峽與朝鮮半島等，而在崛起的東南亞區域內，也存在不同的經濟利益與政治危機；東南亞區域透過東協「共識決」價值維繫和平，但台灣作為亞太最重要的經濟體之一，卻沒有被納入東協或東亞高峰會對話機制，「使區域架構有所缺失」，呼籲各方放下成見、認可台灣，共同促進和平繁榮發展。

民進黨立委羅致政指出，當中國透過分擊策略擴張自身，台灣在內的其他區域國家，也需對話、協調、有效運用策略，以面對中國威脅。

瑞士民主基金會（SDF）國際合作部主任考夫曼說，他樂見台灣尋求國際法途徑獲取中立地位，以維繫和平；而台灣有公投這個工具，的確能讓台灣聲音被國際聽見，但以瑞士的經驗來說，必須小心準備和執行。