銅鑼灣書店 本月在台重生

2018-03-04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕販售中國禁書的香港銅鑼灣書店因遭中國打壓而關門。書店創辦人林榮基、台灣學者李酉潭、曾建元及中國籍的人權活動者徐沛昨共同宣布，銅鑼灣書店最快本月將於台北市西門町重開，呼籲台港共同捍衛言論自由。

銅鑼灣書店原以販售中國政府列為查禁的政治類書籍為主要業務，但二○一五年起，創辦人林榮基、股東桂民海、李波及書店員工等人，陸續在中國、香港等地「被失蹤」，最後發現原來是被中國當局強行帶走，書店也因此關門。

政大國發所教授李酉潭、中華大學副教授曾建元、中研院中國文哲研究所訪問學者徐沛昨偕同林榮基召開記者會，宣布銅鑼灣書店最快本月於台北西門町重新開張。

林榮基說，台灣是有自由民主的地方，但也有隱憂；他三十年前即發現中國不斷打壓台灣，但台灣年輕人卻不關心中國，這對台灣未來很不明朗。

徐沛則說，她自六四事件後成為反共文人，中共是蘇聯在中國資助所建立的恐怖組織，台灣人千萬不要相信共產黨說的任何話，中共的邪惡已透過八千萬中國人的人命證明。

曾建元則表示，香港銅鑼灣書店是兩岸重要的圖書交換平台，書店被關門，象徵台灣研究兩岸或中國問題的重大損失，更象徵香港言論自由、一國兩制的淪喪。

李酉潭指出，專制國家的邏輯，就是想知道全世界在做什麼，卻不讓人知道其在做什麼，因此才有禁書。香港原透過英國的法治來維護自由人權，但在中共專制統治下，難以回頭爭取民主。