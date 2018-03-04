學者：汪洋統合力強 影響更大

2018-03-04

〔記者施曉光／台北報導〕中國全國政協第十三屆全國委員會第一次會議昨在北京召開，外界預期汪洋將接任全國政協主席。學者分析，汪洋比較了解台灣，想法也較活躍，期盼未來中國對台工作可展現某種程度的彈性，學者並評估汪洋未來較能統合國務院各部會對台事務，全國政協主席的影響力將會比現任的俞正聲更大。

較了解台灣 可望展現彈性

淡江大學國際關係與戰略研究所教授翁明賢指出，汪洋曾任國務院副總理，未來如由他統合國務院各部會對台事務，會比較有經驗與實權，可整合國務院、台辦等涉台單位能量，尤其中國推出三十一項惠台措施，涉及國務院二十九部會，了解部會協調問題的汪洋會比較得心應手，因此汪洋接此新職有其意義，預料日後全國政協主席的施展空間會比俞正聲時代更大。

翁明賢並研判，未來中國涉台事務將更事權統一，台灣的壓力會更大。像過去台灣參加東京影展，卻被中國外交部批判，就是因為部會協調出了問題，汪洋未來可做整合協調，尤其全國政協主席不只有對台工作，還要協調很多黨派，都有利未來中國對台工作的整合。

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程則認為，汪洋雖接全國政協主席，但仍非主要決策者，決策權還是在執掌對台工作領導小組的國家主席習近平手上，因此北京對台決策基本上不會改變。

不過，林文程仍期待汪洋與新任國台辦主任劉結一上任後，能在兩岸互動交流上有較彈性的作法，讓兩岸關係互動逐漸走回正軌。

林文程指出，汪洋長期在廣東工作，對香港與外界有密切互動關係，因此被認為較有自由派思想，如果這是真的，擔任全國政協主席會比較了解台灣，想法應該比較活躍，因此期待展現某種程度的彈性，鬆綁讓台灣綠營學者能赴中，雙邊進行二軌對話。