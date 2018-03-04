中國全國政協主席 汪洋接棒

2018-03-04

〔記者施曉光／台北報導〕中國全國政協第十三屆全國委員會第一次會議昨日在北京開幕，擔任主席團常務主席的中共十九大中央政治局常委汪洋，預料將依慣例於閉幕前被選舉擔任新的全國政協主席。依中共中央政治局常委分工慣例，全國政協主席擔任中央對台工作領導小組副組長，是僅次於中國國家主席習近平的對台工作二把手。

俞正聲最後工作報告 台、港澳合併陳述引聯想

現任全國政協主席俞正聲昨提出工作報告，對於未來一年展望提及「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女『共擔民族大義、共圓中國夢』」。由於以往工作報告都將涉台、涉港澳分開陳述，俞在昨天報告中，罕見將台、港澳合併陳述，引發外界對國務院台灣辦公室與港澳事務辦公室將合併的傳聞做聯想。

與去年相較，今年全國政協工作報告涉台內容明顯大幅減少，未再提及「九二共識」、反台獨等字眼，而以「中華兒女、民族大義、中國夢」等字眼代替。

對此，陸委會昨日回應，已注意到對岸重申其相關政治主張，政府致力台海和平穩定發展，維護國家主權、尊嚴與民眾福祉的政策一貫，並呼籲對岸正視現實，採取正面的思考與作為，排除政治企圖的對台作為，同時透過溝通化解分歧，才可能務實解決兩岸問題。

此外，中國第十三屆全國人民代表大會第一次會議明在北京開幕，將產生國家主席、副主席、人大常委會委員長等新一屆的國家領導班子，並決定國務院總理及其他全國人大常委會、國務院、國家軍委、國家監察委等國家機構組成人選。除習近平將續任國家主席，外界預測去年從中共中央政治局常委卸任的中紀委前書記王岐山將出任國家副主席，習近平的得力助手、中央辦公廳主任栗戰書，將接任全國人大委員長，成為中共第三號人物。

這次會議還將討論修改「中華人民共和國憲法」，將前國家主席胡錦濤的「科學發展觀」以及習近平的「新時代中國特色社會主義思想」入憲，以及廢除國家主席、副主席的連任限制。