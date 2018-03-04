新聞分析》台灣外交要靈活 更需自我檢討

2018-03-04

記者蘇永耀／特稿

中國封鎖台灣國際空間的情勢升高，去年打壓案例遽增，為近十年之最。隨著這次國安人事的大幅改組，外界也期待台灣的外交作為能更主動及靈活。

美國國務院亞太助理國務卿提名人董雲裳月中表示，美國不承認「台灣」是個獨立國家，不把中華民國國旗放在美國官方網站上，也是美國的政策。雖說董雲裳把撤旗事件推稱是合約商所為，但相關管道透露，這很可能來自國務卿提勒森的直接決定，目的還是考量美中互動。

台灣對美工作，特別是駐美代表處，相當重心是擺在國務院，但在美國，不同行政部門對中國、對台灣態度不完全一致，例如美國軍方對中國勢力迅速擴張便相當敏感並高度警覺，與台灣之間的防衛合作關係也較為正面，這方面的交流互動，台灣還有許多可為之處。

另方面，對美公共外交也應更大展開，新任外交部長吳釗燮過去擔任駐美代表時，短短一年多任期，在美國公開演講超過九十次，接受媒體專訪也近九十次，確實走出不同的外交內涵。事實上，連中國也從結交川普家族下手，不循正規外交管道，在台海情勢處於不利一方的台灣，外交作為應竭盡各種可能。

中國打壓台灣國際空間的事例遽增，不在於兩岸互動冷熱有別，而是過往的外交守勢，在國際場域已造成彼長我消的嚴重失衡。去年巴拿馬無預警對台斷交，與其推說是北京的陰謀，不如審視為何在每個邦交國都存在被挖走的危機下，卻是在巴拿馬這個重中之重失守，外交體系顯有極大自我檢討之處。