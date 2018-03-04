捍衛區域和平 賴揆：增加國防經費

2018-03-04

全力支持聯合國制裁北韓 持續促進兩岸對話

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院長賴清德昨出席一項論壇活動時指出，亞洲面臨的安全挑戰，值得國際關注。賴清德表示，台灣致力於亞洲區域的和平發展，未來將在國防武力上增加經費，也將全力支持聯合國對北韓的經濟制裁。

總統蔡英文去年出訪過境美國時，曾向美國在台協會主席莫健、前主席薄瑞光及當地重要學者專家表示，未來台灣的國防預算會隨著ＧＤＰ等比成長，至少每年會成長二％，若另有軍購案，會再增加另外一％的成長，加起來每年會有三％的國防預算成長，若有更重大的對外軍購案，將動用特別預算來支應相關的需要。

行政院長賴清德昨出席由前副總統呂秀蓮主辦的「東亞和平論壇」時表示，台灣是一個主權獨立的國家，也是「印度—太平洋」區域範圍內重要一員；經濟發展上，台灣責無旁貸，會貢獻力量促進區域經濟發展，因此蔡總統上任後提出「新南向政策」，希望與東南亞國家互相交流合作，創造經濟發展。

就安全面向而言，賴清德表示，台灣將會致力於區域和平，一方面會增加國防武力經費，與亞洲國家共同捍衛區域和平；另一方面，全力支持聯合國對北韓的經濟制裁，希望朝鮮半島危機早日解除，並且和平解決，不致引發朝鮮半島、甚至亞洲的動盪。

賴清德也重申了蔡總統對於兩岸關係的承諾，強調對中國「善意不變、承諾不變、不會走回對抗老路，但也不會在壓力下屈服」，台灣希望與中國和平對話與交流，促進兩岸和平發展，此立場不會改變。