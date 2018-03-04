蔡英文母親張金鳳辭世 享壽93歲

2018-03-04

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統母親張金鳳女士，昨天下午於家中安詳辭世，享壽九十三歲。

身後事從簡 不設靈堂

總統府表示，考量蔡老夫人一生簡實低調，不願意麻煩他人，家屬決定秉承老人家心意，人生最後這段路，僅由兒女家人相伴，身後事宜一切從簡。治喪期間，除至親故舊致祭將另為安排外，不設靈堂供公開追思弔唁，不舉行公祭，並婉辭花籃輓聯奠儀。

行政院長賴清德在臉書表達誠摯哀悼，願老夫人安息。 總統府說，蔡老夫人後續喪葬事宜，將由蔡總統兄長安排，蔡總統對各界關心，表達感謝。

蔡總統與媽媽感情非常好，過去曾在母親節於臉書貼出與媽媽一起慶祝母親節的照片，還說：「能和媽媽一起過母親節，是很幸福的事。希望媽媽身體健康，也祝大家母親節快樂！」

蔡總統的父親蔡潔生早年從台北市中山北路開汽車修理廠起家。根據蔡總統在其著作「洋蔥炒蛋到小英便當」一書中說：「媽媽做事非常幹練。以前爸爸汽車修理廠裡有十多位工人，他們中午都在家裡搭伙，一切都由媽媽親自張羅，她每天從買菜到燒灶、煮飯、清理，都一手包辦」。

總統回憶，「當時沒有方便的瓦斯，都是以燒灶來煮食，需要時時照看，而媽媽總是一身烏煙地在灶前搧火，從不抱怨」。

蔡總統眼中，「她（媽媽）是個個性鮮明，感情濃烈的女子，又愛熱鬧」，因此，總統在書中說：「我們有話都會告訴媽媽，然後媽媽再『視情況』『傳達』給其他人。久而久之，媽媽成了整個家庭一片和諧的源頭」。