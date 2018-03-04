新聞幕後》黃昭順、吳志揚辭不辭不分區 藍營壓力鍋

2018-03-04

記者施曉光／特稿

國民黨四位政治組不分區立委是否應履行「二+二模式」去職的問題，已成藍營內部「壓力鍋」！

吳伯雄因素敏感 吳敦義傷腦筋

黨魁吳敦義已經裁斷參選縣長的張麗善、徐榛蔚應辭立委，黨內開始質疑另兩位立委黃昭順、吳志揚為何不辭。由於依序可遞補的國民黨副主席曾永權已表態放棄，一旦男性不分區立委出缺，應由前黃復興黨部主委胡筑生遞補，最近軍方系統退將頻向黨中央要求處理，許多中常委也抱不平，使得吳敦義壓力愈來愈大，但礙於吳志揚父親為前主席吳伯雄，具高度敏感性，讓吳敦義陷入天人交戰。

所謂「二+二模式」是將不分區立委四年任期切割為前二年與後二年，當年提出不分區名單的前黨主席朱立倫將「直轄市、縣市長儲備人選」排在當選安全名單之列，理由是培育選舉人才，二年後辭職投入百里侯選舉，接棒遞補者經二年國會歷練，再投入二○二○區域立委選舉。

「敢選的須辭，怯戰的不用辭」

據悉，上週中常會有中常委質疑，敢選的人必須辭，不敢選的人卻不用辭，說得過去嗎？黨內並認為，黃昭順、吳志揚應自我了斷，否則等於是陷黨主席於不義。當天黨中央拿出過去不分區候選人所簽的切結承諾書、中常會討論不分區名單的會議紀錄，以及朱立倫在媒體上的公開談話資料，說明來龍去脈。

與會中常委指出，朱立倫當年向中常會正式說明，部分不分區候選人就是準備參選縣市長的人選，雖然名單上未註記，但調出中常會紀錄就很清楚，三十四個不分區名單，二十三個「專業組」候選人在備註欄註記專業背景，未註記的十一人就是「政治組」，一般「政治組」除非被規劃參選百里侯，否則都未列入安全名單，例外的只有排名第一與第十一的王金平、曾永權，其中王金平是「國會議長」，曾永權則是因馬英九、王金平推薦並考量未來國會運作需求。

安全名單中第二到第六名為有明確註記教育、公衛、新住民、科技青年、財經等專業背景的五位「專業組」，排名第七到第十名的黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚，則是被規劃參選百里侯的「二加二」名單。

黨內人士指出，當年前新竹市立委呂學樟原本也在不分區名單，但因被排在二十幾名而放棄，如果當時黨中央規劃呂選新竹市長，一定也會列入安全名單。另一位放棄不分區的前嘉義縣立委翁重鈞情況相同，國民黨現在嘉義縣還找不到強棒，如果當初把翁放在安全名單，安排翁選縣長，如今不會如此之慘，目前沒有立委的新竹市，狀況也一樣。

黨內人士說，吳志揚、黃昭順的去留問題須綁在一起，吳敦義應考慮待遞補者的權益。

若四位政治組不分區立委請辭，女性候選人將依序遞補新北市教育局長林奕華、僑務委員童惠珍、前立委李貴敏，男性候選人則為胡筑生。