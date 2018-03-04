朱立倫三度拜訪》周錫瑋：有勸退意涵 朱立倫：沒有

2018-03-04

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋昨天爆料說，市長朱立倫從去年下半年至今已三次拜訪他，朱以「朋友」的身分建議他，如果繼續從事現在的事情而不去選舉，這樣很好，人生沒必要那麼辛苦；記者追問周，是否認為朱有「勸退之意」？周錫瑋說，覺得「有這樣的意涵」。

對此，朱立倫在另一個活動場合受訪時回應說，拜訪周錫瑋絕沒有「做任何的勸退」，雙方無論在公開場合或私下都是聊聊過去的事情或交換市政意見，對於周錫瑋參選，都給予祝福。但朱也強調，一定是在黨內機制以公平公正方式進行，要尊重民調結果；他也建議周多做民調，以黨內和諧的方式來進行初選。

媒體再追問朱立倫，是否希望周錫瑋禮讓侯友宜競選新北市長？朱立倫回應說「我沒有提過這件事欸！」

周錫瑋說，從去年下半年至今，朱立倫已經三度拜訪他，每次聊天約一個多小時。朱立倫曾以「朋友」的身分建議說，如果繼續從事現在的事而不去選舉，這樣很好；人生沒必要那麼辛苦，希望他過得自在，做可以發揮的事情，勝任更大的工作。

周錫瑋表示，他與朱立倫都沒有談論到已請辭新北市副市長參選的侯友宜，朱也沒有推薦侯。記者追問是否覺得朱立倫有「勸退之意」？周錫瑋表示，「他當然沒有明講，但是會有一些這樣的意涵，這是存在的。」

周錫瑋表示，朱立倫自己也要想一想，如果當時他沒有退讓，朱立倫有機會選新北市長嗎？如果他當時沒有成全朱立倫，朱競選新北市長連任和總統時，他都沒幫忙，那他和朱立倫的關係還會這麼好嗎？他說，做人做事都應該有基本的公道和情義。