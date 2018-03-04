蘇煥智選北市長 柯文哲：不意外

2018-03-04

〔記者蘇芳禾、黃建豪、彭琬馨／台北報導〕前台南縣長蘇煥智昨上午宣布退出民進黨，將以無黨籍身分參與今年的台北市長選戰。面對競爭者持續增加，台北市長柯文哲昨強調，市場決定一切，總不能產品不好卻每天想著把對方幹掉；他也展現自信地表示，產品已經越來越好。

民進黨表示尊重

選擇退黨參選的蘇煥智坦言，民進黨蔡英文政府在社會福利政策部分，非常沒進展，民進黨跟他的政治理念有距離。

被問到退黨參選可能引發綠營分裂，導致國民黨得利？蘇煥智說，台北市的中間游離票大幅擴增，大家對藍綠都不滿意，停留在過去藍綠思考比較停滯，應該要開創新格局。

對於蘇退黨參選，民進黨發言人鄭朝方說，黨中央尊重，沒有其他評論。

對於蘇煥智退黨參選，爭取民進黨提名的立委姚文智說，驚訝蘇煥智會脫黨參選，盼有機會挽留蘇，共同努力到最後一刻。他也認為蘇脫黨參選，代表民進黨無法迴避對首都的責任，應自提候選人。

同樣有意參選的前副總統呂秀蓮則不評論蘇脫黨的影響，但對蘇的思考與決心表示敬佩。

柯對蘇脫黨感到奇怪

柯文哲昨也被媒體追問蘇煥智脫黨參選，以及傳言民進黨評估，若蘇以無黨籍參選，有能力瓜分柯十％至十五％票源一事。柯文哲回應，蘇參選不意外，脫黨比較奇怪，反正每天做好自己該做的事，最好的選舉就是不用準備選舉，最好的評估就是不用評估。

對於參選理念，蘇煥智在記者會提出「中央地方新夥伴關係」，希望推動取消統籌分配款的政策，讓地方獲得更多的權力和稅金。

蘇煥智舉鄧小平的中央地方分灶吃飯、德國分稅制度以及鴻海在美國獲得減稅的案例指出，台灣應該要採取中央、地方分稅制度，這樣地方才有動力招商、拚經濟。過去中央集權這樣的統治模式，一定要徹底改變。