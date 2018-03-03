7位老國代老立委 18趴只減到6趴

2018-03-03

敬老禮遇 優存利息免歸零

〔記者羅添斌／台北報導〕退休公教人員十八％優存利息制度將自今年七月一日起調整，據指出，有七位年齡達到百歲、目前仍領取十八％優存利息的資深中央民代，其優存利息仍由行政院人事總處以編列預算方式補貼，但人事總處非民意機關，預算編列有爭議。

平均年齡已破百歲

人事總處資深官員說，這七位資深民代年紀平均已破百歲，基於政府尊老的人道精神及照顧資深中央民代考量，這七位資深中央民代的十八％優存利息，將比照政務人員調降優存利息的方式辦理，即自今年七月一日起逐年調降，至一一四年起其年息降為六％。

官員說，至去年底為止，尚在辦理優惠存款的第一屆中央民代，計有國大代表五人、立委二人，合計七人，年齡最低九十四歲，最高一○七歲，平均年齡為一○○．一歲，七人的十八％優存利息是由人事總處以編列預算方式來補貼。

比照政務人員調降優存

人事總處官員指出，在世的七位第一屆資深中央民代當中，已無支領月退者，都是支領一次退職酬勞金人員，其退職酬勞金優惠存款，是經行政院在七十八年、一○一年以及內政部八十六年函文核定辦理。

官員說，依據退職條例第十條規定，退職酬勞金所需經費由各民意機關分別編列預算支應，但在八十四年預算編列時，行政院基於政策考量，認為資深中央民代一次性退職酬勞金的十八％優惠存款，比照政務官退職酬勞金優惠存款辦法辦理，這項辦法是由當時的人事行政局主管法規，因此指示由人事局（現改組為人事總處）編列預算支付至今。

官員表示，人事總處去年度補貼資深中央民代十八％優存利息的金額，實際執行數為六四一萬八三二一元，平均每人全年度支領的總利息約九十五萬元。