婦聯會全部資產 辜嚴倬雲盼回歸國庫

2018-03-03

〔記者楊綿傑、陳鈺馥、蘇芳禾／台北報導〕婦聯會風波落幕露出曙光！被視為最關鍵角色的前主委辜嚴倬雲昨發布一段影片，強調自己及辜家沒有任何不法，如有這些事情希望政府依法查辦，並呼籲主委雷倩與婦聯會會員，讓資產全數回到國庫照顧軍人軍眷。

葉俊榮：顯示勞軍捐要確實處理

內政部長葉俊榮在立院受訪時回應，婦聯會的議題，不管是財務上、組織上都要處理，辜嚴倬雲的說法，更顯示勞軍捐這樣的議題確實是要努力去處理。現在已有程序在進行，就尊重法律程序。

黨產會發言人施錦芳則呼籲，若如辜嚴倬雲所稱，辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情，請儘速交回婦聯會消失的檔案及資料，如再不歸還，黨產會下週將向檢方告發。

黨產會：盼辜嚴說服會員捐資產

施錦芳表示，若辜嚴認為婦聯會所有資產應轉歸國有，請其發揮影響力，先去說服其他婦聯會會員，因婦聯會要捐資產尚須會員大會通過。

婦聯會內部鷹派及鴿派，為行政契約、行政訴訟、主委及常委選舉，爭執不休，辜嚴始終未出面說明立場，後又捲入關鍵資料消失的風波，只由其女兒出來面對媒體，說明辜家並未搬走婦聯會會務資料。

辜嚴：自己及辜家沒有任何不法

人在美國的辜嚴倬雲昨發表一段由她親自說明的影片，解釋因為身體狀況不佳，不能長途飛行，否則希望親自在台灣說明，她提到最近婦聯會的風波，使她受到很大的汙衊，她跟國人保證，辜家沒有任何不法或需要隱瞞的事情，沒有一毛錢納入私人口袋，甚至辜家還貼錢給婦聯會，她也絕不會迴避任何公正的調查。

至於行政協商及財產處理部分，辜嚴倬雲也還原與內政部協商過程，她說當時協商提出的方案，要把全部資產捐出來給軍人退撫基金，回到婦聯會成立時的初衷，但沒有被接受。不過她認為，婦聯會階段性任務已經完成，她也相信現任主委雷倩和其他委員沒有私心，呼籲讓全部資產回到國庫，繼續照顧軍人軍眷，不應也不該轉入任何基金會或其他單位。

對此，雷倩表示，看到辜媽媽身體健康神清氣爽，大家都非常感動，也很想念她。而辜媽媽的想法有些已經被政府否決，有些可以建議常委會再度討論。