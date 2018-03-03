日學者︰台灣失信心 需要振興

2018-03-03

〔駐美特派員曹郁芬／華府一日報導〕日本東京大學教授松田康博今天表示，台灣雖然是一個獨立的社會，但內部分歧嚴重，失去信心。台灣需要振興自己，如果台灣自己失去信心，世界無法幫助台灣。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）今天舉行座談會，討論在美日同盟架構下日本如何看待台灣。除了ＣＳＩＳ副總裁葛林與中國國力項目主任葛萊儀，還有四位日本學者出席。

擔任主持人的葛林表示，川普明確把中國定義為競爭敵手，在中國的一帶一路與美國的印太戰略之間，日本與台灣會如何選擇？中文流利、身為台灣女婿的松田說，美國領導二次大戰的世界秩序是一個事實，如果一定要日本在中美之間做出選擇，日本一定會選擇美國這一方。

他說，這對台灣會是更大的問題，因為中國的壓力極巨大，台灣內部失去信心，在支持台灣自治與支持中國之間，有明顯分歧。不過在戰略上，台灣在現任政府領導下會選擇支持美國的理念。

葛萊儀表示，從中國得到經濟利益的亞洲國家並不希望選邊，美日正合作對亞洲各國提供另一種基礎設施的貸款選項。台灣正遭到中國在政軍經各方面的巨大壓力，台灣不想被排除在任何美國的亞太戰略之外，美台應該都會思考台灣可以扮演的角色。最糟的情況就是台灣無法在區域重組中加入任何一個團體，孤立對台灣是非常危險的。

葛林認為，美日在台灣立場上是一致的，問題是夠不夠積極，美日需要有更多動作，例如日本可以更積極支持台灣的外交空間，日本在這方面做得還不夠多。葛萊儀表示，台日需要簽定一個類似自由貿易協定的協議，但台灣拒絕進口日本核災地區的食品是雙邊關係發展的一個障礙，美台之間也有農業問題卡住雙邊關係的進展，台灣需要找到妥協的方式。

松田以及另一位東京大學教授高原明生都表示，日本國會要針對台灣通過類似台灣關係法的法案很困難，但台日也找到自己的方式提升了雙邊關係。

被問到兩岸若和平統一，日本的態度時，松田表示，即使日本感到不舒服，如果是在台灣人同意，以和平方式達成的統一方案，日本不會反對。高原則說，如果兩岸能和平統一，代表中國的制度有了改變，日本在這個情況下會比較安心。