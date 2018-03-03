漲電價？四月開會不必恐慌

2018-03-03

〔記者彭琬馨、曾韋禎／台北報導〕經濟部將於四月召開電價費率審議會，屆時是否將調漲電價？行政院長賴清德昨表示，每年都會召開兩次電價費率審議會，這都有一套公式在運作，不必因此引發無謂的恐慌。

經濟部長沈榮津表示，政府會從不影響物價、照顧民生、鼓勵節約等三面向考量電價，台電已提出方案，同時也有八二八億元的穩定基金。

國民黨立委李彥秀在施政總質詢時質疑，政府決定重啟核二廠二號機，今年有無缺電問題？電價是否會在四月調漲？民進黨立委何欣純則肯定賴揆為了穩定物價所做的付出。

賴揆強調，目前的發電都大於使用量，但是現在的備轉容量不到十％，今年相對於明年，可能達不到六％；核二廠二號機是大修後的再轉，而非封機後的重啟，最後還是要看有無通過原能會的安全查核，這不影響非核家園目標。

賴揆表示，再生能源的開發相當順利，有信心可在二○二五年達到二十％，如期達成非核家園的目標。

至於是否調漲電價？賴揆解釋，每年四月、十月都會召開電價費率審議會，這是國家的程序，透過公式來計算，民眾不必恐慌，目前不必揣測電價上漲的問題。

衛生紙供應無虞 不會買不到

對於市面上出現衛生紙搶購潮，賴揆強調，衛生紙目前供應無虞，價格也相對穩定，不會有買不到衛生紙的問題。公平會主委黃美瑛也表示，衛生紙供貨無虞，本週就完成約談調查，若有違法，一定嚴懲。