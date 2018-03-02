馬批凍結中山獎學金敗德 黨產會回擊「請國民黨自付」

2018-03-02

「國民黨非沒錢，一月領1.6億政黨補助」

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九、前國民黨副主席江丙坤等過去領取國民黨發放「中山獎學金」的人士，昨日召開記者會，痛批行政院黨產會為了政治鬥爭，不同意解凍國民黨的「中山獎學金」資金，以致目前有八位在海外讀書的「中山獎學金」留學生面臨學費及生活費斷炊，甚至不得不面臨休學、中斷學業的窘境。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨要黨國不分向政府請款，發中山獎學金培養黨的青運組織，黨產會不可能同意，國民黨若自認中山獎學金為黨的重要工作，就應用合法收入去支付。

黨產會在前年全面凍結國民黨不當取得黨產，國民黨為繼續發放中山獎學金，去年十月函文黨產會申請解凍，但黨產會在美國中情局檔案發現，戒嚴時代領有中山獎學金的海外留學生，多半肩負國民黨的特殊任務，戕害民主、人權甚鉅。

馬英九昨天表示，沒有獎學金就沒有他們這些人受教育的機會，「中山獎學金」也為其他政黨服務，如前民進黨主席許信良到英國留學後，返國當到民進黨主席，「國民黨的獎學金培育民進黨的主席」。

馬質疑，黨產會以「抓耙子」為由拒解凍資金，卻沒有提出任何證據，「這不是做功德，而是敗德！」

擔任「中山學人聯誼會」會長的江丙坤表示，他是貧困子弟，有幸考取「中山獎學金」到日本留學，改變了人生，後來才能對台灣經濟發展做出貢獻，希望黨產會儘速同意解凍。

由於黨產會一○五年凍結資金，國民黨從此無法發放一○三年度獎學金，該黨去年十月函文黨產會申請解凍仍積欠的一千六百九十萬元，但經多次來回函文，黨產會仍於今年一月九日決議保留。

國民黨指出，「中山獎學金」自民國四十九年到一○三年開辦，每位獎學金得主可領取二百六十萬元，數十年來已協助二百一十四位得主出國深造，其中包括許信良與國安會秘書長李大維。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨應以政黨補助款等「合法收入」發放獎學金，國民黨每年可獲一億六千多萬元政黨補助款，中選會今年一月已經撥款，「國民黨並不是沒有錢」，若國民黨認為中山獎學金非常重要，可自行用合法收入發放。