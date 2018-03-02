被指擋繆德生救護車 盧朝財喊冤

2018-03-02

〔記者鄭鴻達／台北報導〕退役上校繆德生日前在反年改抗爭中攀爬立法院建物，不慎摔成重傷。警方公布現場蒐證影像，「全民拔菜總部」總指揮盧朝財被指延誤救護車進入救治。盧昨天受訪時稱繆是他的戰友，且他當時站在青島東路出口的宣傳車「拔菜戰車」上，根本不知道裡面有人受傷。

繆德生日前闖入立法院後，不慎摔傷命危。外界起先質疑警方延誤送醫，但警方公布立法院青島東路側現場的蒐證影像與處理時程，盧朝財當時站在該處的「拔菜戰車」上，指揮抗爭群眾衝撞警方，進而被質疑是延誤就醫主因。

盧朝財昨哽咽表示，他最好的戰友繆上校生命垂危，兩人並肩作戰已久，為此他不知哭了幾次。繆為國家做出如此犧牲，他自己被動支援這個運動，因本案被警方傳喚，他也不想作任何澄清，無怨無悔。

記者提問，盧在「拔菜戰車」上時是否得知繆德生受傷？他強調當時根本不知道裡面有人受傷，救護車來了，裡面（警方）又不開門，明明有其他沒被戰車擋住的門，警方偏要從他這側進去，且他站在戰車上面，如何開車？

當時也在抗爭現場的前新黨立委錢達指出，當時他們第一批翻入立法院後，破窗進入議場，繆德生攀爬外牆摔下後，救護車到現場，他保證青島東路一側的群眾看不到繆摔落之處，不知道情況多嚴重。

錢達說，盧朝財站在戰車上，一旁擠滿人潮，且駕駛座沒人，該如何排除群眾？他說，警方因擔心群眾衝入而不准開門，盧絕對沒有不配合，搞清楚狀況後，就下來把群眾排除，讓出車道。