溝通軍人年改 退輔會、國防部訪陳抗團體

2018-03-02

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕「軍人年金改革」草案最快在本月自行政院通過、送立法院審議，但「八百壯士」等退伍軍人團體表達強烈不滿，上月底更衝入立法院抗議，退役上校繆德生也發生墜樓意外。為了解退伍軍人團體訴求，退輔會主委邱國正昨與國防部副部長沈一鳴一同拜會退伍軍人團體，雖未達成任何協議與承諾，但退伍軍人團體期盼，邱國正、沈一鳴能夠將訴求轉達給總統蔡英文。

林萬億盼草案本月送立院

為加強整合軍人年改草案，總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁及副召集人林萬億下週將與民進黨立委溝通。林萬億昨表示，希望軍人年改草案能在三月份由行政院通過送請立法院審議。

38990地板更動可能性並不高

年改會規劃將軍人月退地板調高到三萬八九九○元，部分民進黨立委反對調高，但黨內調查多數立委支持調高門檻，行政院版草案更動金額的可能性不高。

邱國正、沈一鳴昨日下午拜會中華民國退伍軍人協會理事長高仲源、副理事長吳其樑、「八百壯士」副指揮官吳斯懷等人。退輔會表示，這次拜會主要目的，為互相了解雙方工作重點。邱國正除對繆德生發生之事表示關懷之意外，也對慈湖蔣介石陵寢遭潑漆一事表達嚴正譴責。

吳斯懷表示，見面會談未提及任何數字，國防部、退輔會來表達誠意，退伍軍人團體則表達訴求，「八百壯士」堅持一年多，就是為了穩定憲法和軍隊，盼邱、沈能將他們的理念向蔡英文報告。他也說，八百壯士今晚將在立法院大門口為受重傷的繆德生祈福。

吳思懷表示，在慈湖遭潑漆、繆德生墜樓後，不少退伍軍人情緒激動，他們也無法全面掌握所有退伍軍人動態，面對危機，政府不可不慎。