賴揆期許新閣員 一展長才

2018-03-02

〔記者李欣芳／台北報導〕內閣二月底改組，行政院長賴清德昨主持院會時，向閣員介紹首度以首長身分出席院會的五位新閣員，包括外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發、央行總裁楊金龍、勞動部長許銘春以及退輔會主委邱國正，期許在各自崗位上一展長才，與團隊共創更好的施政績效。內定陸委會主委陳明通因辦理學校借調等程序，目前尚未到任。

賴揆說，外交部長吳釗燮曾任陸委會主委、駐美代表、國安會議秘書長及總統府秘書長，歷練豐富，在國際事務挑戰愈趨多元下，相信吳部長對開創台灣外交新局，擴大及強化與各國的實質關係會做出很大的貢獻。

至於國防部長嚴德發曾任國防部陸軍司令部司令、參謀總長及國家安全會議秘書長，期待嚴部長未來持續推動國防事務改革，為國家增進國防力量。

賴揆表示，央行總裁楊金龍曾任央行駐英國倫敦代表辦事處主任、業務局局長，擔任央行副總裁已有十年，未來將借重楊總裁的專業，持續協助維護我國金融穩定。

第四位是勞動部長許銘春，她曾任高雄市政府新聞處處長、法制局局長、勞工局顧問、副市長，對勞動法令十分嫻熟，昨天恰好是勞基法新制開始實施的第一天，賴揆期勉許部長帶領勞動部確保勞工權益、促進勞資團結合作，為台灣經濟發展貢獻心力。

賴清德表示，至於退輔會主委邱國正曾經擔任國防部副部長、陸軍司令部司令及參謀總長，瞭解現役官兵及退役袍澤的需求，定能穩健推動相關業務。