洪耀福：擺脫包袱 侯友宜應切割朱立倫

2018-03-02

〔記者楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕侯友宜請辭新北市副市長投入國民黨新北市長黨內初選，民進黨秘書長洪耀福昨與媒體茶敘指出，如何切割新北市長朱立倫是侯最重要的策略，很多新北的企業家認為「新北發展不如桃園」，「為什麼桃園市長鄭文燦做沒幾年，朱立倫做那麼久，新北的人口和投資卻都往桃園移動？」桃園的崛起和磁吸效應，是侯要參選面臨的第一道課題。

桃園磁吸效應 侯首要課題

洪耀福表示，侯友宜宣布參選是意料中的事，侯應該早一點下定決心，「但做為他的老朋友是要祝福他。」至於民進黨在新北市提名的時間點，洪耀福則說不急，目前還沒討論時間點，但不會早於國民黨提名。

洪耀福分析，侯是首次參選，應快速組織自己的隊伍，不要依賴朱立倫的班底，「侯友宜最大的問題，是如何擺脫朱立倫的包袱」，侯如何與朱切割，是侯最重要的戰略。

外界認為侯昨宣布是「提早亮底牌」，可能是感受國民黨內部的壓力，洪耀福認為，對侯最好的策略是帶職參選，這是最能運用市府資源的戰法，但周錫瑋一直在挑戰侯運用行政優勢做不公平競賽，的確會對侯造成傷害。

洪：若我是侯 不會在新北選

洪耀福表示，在國民黨已經沒人的情況下，「若我是侯友宜，不會在新北選」，會去替國民黨征戰南台灣，變國民黨的英雄，才是大格局，「政治人物的眼光和膽識應該更大」；他認為，侯不能只自我定位是朱立倫的副市長，「替朱立倫看家」，既然選國民黨路線，就要在國民黨殺出一條血路。

爭取民進黨內提名的立委吳秉叡說，新北市政府這七年的民調，通常都是後段班、吊車尾，侯友宜參選勢必有包袱。被問到侯友宜目前民調狂勝綠營，吳秉叡則以大學模擬考來舉例指出，這是給你參考知道自己的優劣在哪裡，真正成績揭曉是投票那一天。

對於前行政院長蘇貞昌的支持度高，吳秉叡說，「蘇院長現在全力在支持我，我們同樣一個團隊」，一定會努力把當年台北縣的光榮感重新找回來。