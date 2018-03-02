侯友宜投入初選》周錫瑋轟：不能容忍「不藍不綠」

2018-03-02

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕侯友宜投入國民黨市長提名初選，前台北縣長周錫瑋昨指出，國民黨不可以和稀泥、不可以再走游離、討好的路線，他義正詞嚴說絕不會容忍「不藍不綠、不清不楚、不公不義」的人出來毀滅國民黨的理念。侯友宜則回應，他不在乎別人怎麼看，只在乎自己為國家、社會做了什麼事，只要做對事，就會勇往直前。

周錫瑋昨出席國民黨板橋區黨部團拜。他表示，八年前，他為了國民黨的團結跟勝利，可以全讓；但現在是國民黨、中華民國的存亡之秋，「我一步都不會讓」。他強調，國民黨不可以和稀泥，不可以再走中間、游離、想要討好的路線，「藍的就是藍的」，他絕不能容忍「不藍不綠、不清不楚、不公不義」。

媒體問周錫瑋所說的「不藍不綠」是指侯友宜嗎？周錫瑋未正面回應。他說，要代表國民黨參選，須獲得國民黨的支持，也須支持國民黨的理念，但若因為全民調，而想要去拿其他的票，甚至過去作為都不藍不綠，怎麼團結藍軍？

侯友宜提出「安居樂業」主軸，周錫瑋認為應該是「繁榮進步」，不能安於現狀，全世界的進步跟經濟競爭激烈，下任市長須把新北市帶到國際上，有國際競爭力。

國民黨新北市黨部副主委蔡博文指出，市黨部希望在三月廿五日前完成初選；但周錫瑋表示「到底在急什麼？」他認為在資格審查後，應該辦政見辯論會，他也會邀請侯友宜辯論。侯友宜表示，中央黨部或地方黨部還沒公布初選細節，一切依照黨的遊戲規則走。