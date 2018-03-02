顏色標籤 侯友宜大挑戰

2018-03-02

記者賴筱桐／特稿

新北市副市長侯友宜宣布辭職參選，總算讓國民黨吞下一顆定心丸。

侯友宜決定投入人生第一場選舉，絕非過完一個春節就改變念頭，他的參選之路其實有跡可循。早在二○一三年，侯突然恢復國民黨籍，引起外界不少聯想，當時新北市長朱立倫為了是否競選總統猶豫不決，而且民進黨聲勢如日中天，朱不得不為藍軍留守後路，保住這個全國最大票倉，又為了信守對市民「做好做滿」的承諾，幾經思考，朱立倫決定爭取連任，侯友宜因此繼續沈潛。

直到二○一五年底，國民黨歷經「換柱」風波，朱立倫決定帶職參選總統，成為侯友宜參選二○一八新北市長的轉捩點，不管當時朱有沒有選上，勢必要培養接班人，侯友宜曾在朱立倫桃園縣長任內擔任警察局長，與朱有良好默契，又熟稔市政工作，近年也勤跑基層，被認為是接班最佳人選；一年多前，侯開始經營臉書，針對時事議題發表言論，逐漸展現企圖心，並參加臉書直播活動，試圖與年輕人拉近距離。

侯友宜辭官參選後，藍營選戰局勢逐漸明朗，由他披上戰袍出征的機率很高，但進入大選模式後，屢被質疑「藍皮綠骨」的侯友宜，「不藍不綠」的政治背景，恐怕又會被大做文章。

不分黨派與顏色的選戰策略若運用得宜，可望突破政黨框架，搶下中間選票；但水能載舟、亦能覆舟，如果缺少正藍旗的擁護，侯友宜能否守住藍營基本盤，凝聚國民黨的向心力，值得關注。