侯友宜：建設新北 不分藍綠黨派

2018-03-02

「不忘初心」 參選走不一樣人生道路

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕新北市副市長侯友宜辭職投入國民黨新北市長提名黨內初選，他昨天召開記者會，強調擔任公職三十八年為民服務，參選只為「不忘初心」，未來會不分藍綠、黨派，把新北市建設得更好，讓市民安居樂業。侯友宜全程國台語交錯發表談話，一度激動到眼眶泛淚。

朱：侯有執行力 會是好市長

新北市長朱立倫已批准侯友宜辭呈，侯友宜即日起請假，三月六日交接；朱立倫表示，侯友宜擔任副市長七年多來努力認真，很有執行力，相信將來獲得市民支持，會是一位好市長。

侯友宜表示，公職生涯三十一年當警察，七年當副市長，從未參加選舉，這是他人生不一樣的道路，他要勇敢做自己，為新北市努力。為何參選？只有一句話：「不忘初心。」

侯友宜說，十九歲進入警校，抱持為國家、社會、人民服務的心願，未來會堅持當初的信念與價值走下去，讓這塊土地上的人民安居樂業，是他永遠不變的職志。

他感嘆，現今政治對立、藍綠衝突，「下一代看得到機會嗎？看得到明天嗎？」他將不分黨派、顏色，聆聽各界意見，提出新北市的建設方針，希望下一代孩子變得更好。

過去屢被批評用行政資源選舉，侯友宜說，沒有辭職以前，他以市政工作優先；辭職後，將向市民報告政策理念，期許大家共同為新北市的未來努力。

鄭南榕事件 侯會對外界說明

對於外界質疑侯友宜選在二二八宣布辭職參選「有點挑釁」，提醒侯友宜不要忘記他在鄭南榕事件扮演的角色。侯友宜回應，二月二十八日是二月份的最後一天，可以清楚切割時間點。他坦言，二二八的確很敏感，過去的事情不能忘，但碰到每一個歷史的傷痛記憶，都希望用包容、關懷、理解、尊重的態度往前看，台灣才會進步。他解釋說，鄭南榕事件是當年時空環境背景造成的遺憾，他會找時間向外界說明。