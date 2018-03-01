林萬億︰上將退俸所得替代率 不超過100％

2018-03-01

最多只能採計四十年年資

〔記者李欣芳、彭琬馨／台北報導〕為整合軍人年改爭議，總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁及副召集人林萬億將擇期與民進黨立委溝通，對於年改會擬定的軍人年改草案退休起支俸率五十％起跳，中將以下每多服役一年增二．五％，上將以上每多服役一年增二％，遭民進黨立委質疑「沒有天花板上限」，林萬億昨表示，上將退休所得替代率不會超過一○○％，因最多只能採計四十年服役年資，立委有誤解，這其實有天花板的退制。

澄清「沒有天花板上限」疑慮

蔡總統前天邀集林萬億等人，瞭解軍人年改草案後續溝通事宜。林萬億說，對於立委的疑慮，將「積極溝通」，且既然要溝通，就要敞開心胸，大家把道理說清楚。

原定今與立委溝通 延期

陳建仁與林萬億原訂今天與民進黨外交及國防委員會、司法及法制委員會立委溝通，因不少立委回選區，部分立委則因拚初選，這項溝通延期。

民進黨立委李俊俋直言，因軍人身分特殊，所得替代率與公教計算方式不同，但現行計算版本會讓將官「越資深領越多」，就會失去軍改的初衷；將官的所得替代率應設定天花板，或調整所得替代率計算方式。

林萬億表示，部分立委是擔心校級軍官因升不上去，較早退休，與將級軍官相較，退休待遇的差距會擴大，不過，年改草案已有衡平的設計，相較於中將以下每多服役一年俸率增二．五％，上將的每多服役一年的俸率限定為只增二％。

民進黨立委蔡適應認為，軍人年改會影響未來募兵制成效，現行版本計算方式可能讓許多軍官薪水退伍後「直接從五萬變成三萬多」，行政部門應重新調整相關計算細節。

民進黨立委王定宇表示，軍人年改前提是要讓基層軍人有優渥退休制度，目前的版本卻忽略軍人與公教本質不同；立委羅致政說，希望目前版本有微調空間。

至於立院黨團總召柯建銘指七月一日軍人年改上路有變數，林萬億說，本來就沒規劃軍人年改一定要在七月一日與公教同步施行，但若能同步上路最好。