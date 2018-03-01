台灣民意基金會民調：柯文哲47.6% 丁守中25.2% 姚文智15.6%

2018-03-01

〔記者彭琬馨、沈佩瑤、曾韋禎／台北報導〕台灣民意基金會昨針對台北市長選舉發布民調，結果顯示，若年底選戰由現任市長柯文哲、國民黨丁守中與民進黨姚文智三人對戰，有四十七．六％的選民支持柯文哲，丁守中獲得二十五．二％支持度、姚文智則有十五．六％選民支持，柯呈現大幅領先態勢。

對於民調結果，柯文哲回應表示，離選舉還很久，對他這樣競選連任的人來說，努力把事情做好就好，不用做廣告，把市政做好就是最好廣告。

民調詢問台北市選民，若年底選舉，民進黨禮讓柯文哲、與國民黨丁守中對決時，選民傾向支持誰？結果顯示，有五十四．七％選民支持柯文哲、三十一．一％支持丁守中，十四．一％選民未表態。

民調也針對民進黨是否應自推人選進行調查。結果顯示，有三十七．三％選民認為民進黨應自推候選人、三十一．九％認為應禮讓柯文哲，十九．二％沒意見、十一．七％不知道。

此外，前總統李登輝昨出席「喜樂島聯盟」籌組記者會，媒體詢問民進黨是否應推出台北市長人選？李表示，「民進黨沒人嘛？對不對」，他認為柯文哲雖然有些問題，兩岸一家親這種想法不對，但世大運辦得不錯，就應予肯定。

隨後到場的前副總統呂秀蓮表示，應讓民意決定。她認為民進黨在台北市的支持度已達三十五％，國民黨降至二十％到二十二％，選民會期待有更好的人選翻轉台北市。

對於李登輝的說法，柯文哲受訪時回讚李登輝是他看過哲學基礎最好的人，很有智慧，是個厲害角色。