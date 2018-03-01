民進黨高層︰蘇貞昌選新北 總統支持

2018-03-01

〔記者楊淳卉／台北報導〕新北市副市長侯友宜昨宣布請辭，並爭取國民黨新北市長提名。民進黨高層昨受訪時坦言，民進黨一定會把最強的人選放在新北市，黨內上下可以成為「領頭羊」的人選，「算來算去沒幾個，前行政院長蘇貞昌是其一」，以現階段民調來看，也只有蘇貞昌可以戰贏新北，對於由蘇出馬，「蔡總統也支持」。

從民調來看 只有蘇可以戰贏

對於侯友宜選在二月二十八日宣布參選，黨務高層不滿表示，侯任何時間都可以宣布，但他卻選在二二八宣布參選，「有點挑釁」；不要忘記侯友宜在鄭南榕事件扮演的角色，「他是在挑戰台灣人的記憶！」（指時任中山分局刑事組組長的侯友宜率員警攻堅，鄭隨後自焚。）

目前黨內有蘇系立委吳秉叡、英系立委羅致政、台北市副市長陳景峻等人表態爭取黨內提名。但據悉，黨內高層已有共識，盼「請託」由蘇貞昌回鍋出戰新北；高雄市長陳菊日前也曾表示，若民進黨最後決定要蘇貞昌參選新北，她願意去溝通，她還強調：「蘇貞昌是顧大局的人。」

民進黨新北市長提名將採徵召，國民黨預計三月二十五日確定新北市長提名人選。民進黨選對會人士表示，選對會已決定，新北市部分要等國民黨人選確定後再處理，民進黨沒必要在此時掀底牌。

侯友宜辭職參選新北市長，吳秉叡和羅致政都表示不意外。羅致政說，之前侯是沒有宣布參選的候選人，並用盡行政資源的優勢，「現在是被公開檢驗的開始」。

侯參選 吳秉叡、羅致政︰不意外

吳秉叡表示，侯辭職參選才是正確的選擇，否則利用行政資源為其輔選，落人口實。他說，現階段最重要的是讓市民更了解自己的政見，市民才是選戰的裁判。

針對黨內高層共識由蘇貞昌出馬，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧受訪時則僅說，黨內每個人、包括中生代，都在為能贏得選舉而努力，包括吳秉叡也一直在努力，所以她全力支持吳秉叡。