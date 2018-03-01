周錫瑋 要求初選民調由黨中央辦理

2018-03-01

〔記者賴筱桐、邱書昱、陳心瑜／新北報導〕國民黨籍新北市副市長侯友宜昨宣布辭官，參加黨內新北市長提名初選，對此，先前已宣布參選的前台北縣長周錫瑋說，他相信人民的眼光，要求直接由國民黨中央辦理民調，不要假手民間公司，以免人為操控。

不要假手民間公司 以免人為操控

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，國民黨不能再內耗，侯友宜辭官參選已展現參選決心，市黨部樂觀其成，初選作業一定公平、公正；李並說，由黨中央做民調，參選人不一定能接受，較好的方式是參選人相互協調，每人指定一家民調公司，再綜合各家的結果，黨內初選從三月二日起展開，希望在三月二十五日以前確定提名人選，另依據黨中央的規定，黨內初選只辦政見發表會，沒有辯論會。

在侯友宜宣布辭職參加黨內初選後，周錫瑋表示：「終於等到侯兄出來了！」侯友宜占盡行政資源、黨部系統資源的便利，讓他在不公平的環境下奮戰，如今終於可以站在公正的平台上，他邀請侯友宜參加辯論會。

周錫瑋再三標榜自己是「正藍」，影射侯友宜是「藍皮綠骨」，對於侯友宜未來能否代表藍營出征新北市？周錫瑋回應說，國民黨將來一定會團結，但他對於黨內初選有三項訴求，第一，希望初選民調由黨中央主辦；第二，要有一個月以上的初選時間再辦民調；第三，希望至少有兩場的全國電視辯論會。

另外，李乾龍日前曾說侯友宜不必辭官參選，引起周錫瑋批評黨務不中立，周錫瑋昨再次質疑「很多事很明顯」，希望李乾龍公平主持黨務。對此，國民黨主席吳敦義受訪時聲援李乾龍：「什麼叫做不公平？這也許是周的個人感覺不同。」

對於周錫瑋主張改由中央黨部辦理民調，吳敦義表示：「地方難道不會懷疑中央？」他相信新北市黨部的公正性。