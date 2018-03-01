侯友宜辭職 參選新北市長

2018-03-01

〔記者賴筱桐、陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長人選一直懸而未決，呼聲最高的副市長侯友宜，昨天下午先口頭告知媒體，表示已向市長朱立倫請辭副市長職務，將於今天上午十點召開參選記者會；侯友宜隨後在臉書發文，強調責無旁貸、全力以赴，要讓新北市民生活的更好。

新北市府︰朱立倫尚未准辭

新北市府發言人、新聞局長張其強表示，朱立倫尚未准辭，辭職案何時生效要由市長決定；張其強並說，侯友宜已從即日起請假，今天上午召開參選記者會是自費租用市府一樓餐廳的場地。

侯友宜昨天下午三點二十分左右突然走進市府記者室，他一派輕鬆地與媒體記者打招呼，離開前語驚四座地說：「我已經辭職了！我是來跟大家道別的！」在場記者都大吃一驚，立即追問細節，但不論怎麼追問，他都笑而不答，只說：「等一下看臉書就知道。」三點半時，臉書PO出侯友宜的參選文章。

「責無旁貸」 投入國民黨初選

他在臉書表示，平靜的陪家人過年，現在只有一個念頭「責無旁貸」。很多朋友關心他是否參選新北市長？他告訴大家，「是的，我決定參選新北市長」，已向市長朱立倫請辭，準備投入國民黨初選。

侯友宜指出，他擔任新北市副市長七年多來學習很多，盼能再為這個城市做得更多，繼續為台灣打拚，這份心情從他第一天當警察開始就從沒變過，未來會持續提出建設新北市的想法，並聽取各方建議。

「這是我人生中的第一場選舉，我知道自己為何而戰。」侯友宜表示，為了讓新北市民生活過得更好，他要告訴所有支持他的朋友，將全力以赴。