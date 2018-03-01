正名制憲 李登輝：是行動時候了

2018-03-01

〔記者曾韋禎／台北報導〕民視董事長郭倍宏籌組「喜樂島聯盟」，盼能於明年四月六日舉辦獨立公投。前總統李登輝表示，現在已是採取行動的時機，前總統陳水扁則透過錄影指出，只要不放棄，一定能成功。

喜樂島聯盟 推明年四月獨立公投

郭倍宏邀集獨派人士籌組「喜樂島聯盟」，昨舉辦籌組記者會；包括前總統李登輝、時代力量黨主席黃國昌、台聯黨主席劉一德、社民黨召集人范雲、基進黨主席陳奕齊等在野黨領袖均應邀出席。喜樂島聯盟預計在四月七日鄭南榕自焚日正式成立，盼能於明年四月六日舉行獨立公投。

李登輝應邀致詞指出，他在總統任內終止動員戡亂時期、完成國會全面改選與總統直選，但還來不及處理歷史留下的矛盾，讓他甚為遺憾。他表示，中華人民共和國自一九四九年成立至今，未曾統治過台灣；且台灣自一九九一年修憲以來，就確立台灣的主權正當性，來自全體台灣人的投票授權，與中國人民無關，台灣非常明確就是一個國家。不過台灣與中國間的特殊關係，必須要靠正名制憲來解決。

李說，他曾在任內提出「中華民國在台灣」，盼以務實方式推動民主化、本土化，一步一步完成正名制憲的目標；隨著太陽花學運與國民黨的兩度敗選，現在已是採取行動的時機。

陳水扁則透過影片表示，台灣國家路，是他的夢，也是所有台灣人的夢；只要不放棄，一定能成功。前副總統呂秀蓮認為，現在這部「憲法」所稱固有領土，本來就不包含台灣，應就此聲請釋憲，若大法官不回應，就要推動公投。