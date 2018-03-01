馬︰228真相該繼續發掘

2018-03-01

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九昨參觀二二八紀念館舉辦的特展，留言寫下「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」。馬強調，對就是對，錯就是錯，不要掩飾，不要硬拗，二二八事件元凶是不是前總統蔣介石，目前沒有充分證據證明，真相發掘該繼續下去，但不希望被用做政治鬥爭。

馬英九昨前往二二八公園內福德宮參香祈福，並陪同二二八受難者徐征家屬徐光等人至二二八紀念碑致意，最後至台北二二八紀念館參觀「二二八與我」特展。

馬英九表示，二二八事件影響至今還存在，卅年前行政院前院長郝柏村在立法院答詢時承認政府難辭其咎，政府後來進行一連串措施，進行相關平反工作；二二八基金會統計，十三年來受理申請死亡、失蹤補償共八六五人，這些家庭受到殘酷的後果，現在還無法平復。

他強調，對就是對，錯就是錯，不要掩飾，不要硬拗，該怎麼做就怎麼做，面對家屬則要將心比心，讓二二八事件在政府和人民一起努力下，逐步緩和，最後能告一段落。

馬英九說，真相的發掘該繼續下去，但不希望被用來做政治上的鬥爭，最近有人質疑當初國軍有使用達姆彈，但國軍那時候沒有那類型的武器；也有人質疑元凶是蔣介石本人，但到現在為止，都沒有充分證據證明這一點。