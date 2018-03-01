禁評習任期 中國擴大封口

2018-03-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕中共中央委員會建議修改中國憲法，刪除國家主席任期限制，引發海內外輿論譁然。值此敏感時刻，中國網路管制當局繼續加強審查，不允許網友使用「我不同意」、「幹兩次不夠」等用語。另外，網路也流傳公文，顯示地方司法當局要求律師不得批評修憲，否則將吊銷執照。

中共建議修憲新聞發佈後，許多網友及學者紛紛抨擊此舉為「北韓化」，但「微博」相關留言都遭當局刪除，影射習近平想要稱帝的關鍵字如「袁世凱」已遭禁止，包括「倒車」、「登基」、「元年」、「連任」、「不同意」、「不要臉」、「小熊維尼」、「選舉期限」、「司馬昭之心」等敏感字詞都被禁搜。

香港媒體報導，中國網友為了表達意見，試圖以保險套「幹兩次，是不夠的！」威而鋼「硬幹才是中國夢」等廣告詞突破封鎖，但都遭到封殺，甚至連只寫有「我反對」的圖文都無法發出。

與此同時，網傳湖南、重慶、河北、陝西等地要求律師不得參與討論修憲，否則將予以追究。湖南婁底冷水江市司法局流出的文件顯示，二月二十六日至三月十八日期間，當局要求律師不能在網路、微信、微博等平台傳播「不良訊息及言論」，涉事律師事務所將暫停註冊兩年，同時吊銷該律師執照，五年內不許參與法律服務活動。

新華社「政治失誤」被開鍘

另一方面，據香港和海外中文媒體報導，搶先以英文發佈這項訊息的新華社，遭定性為「政治失誤」，相關人員遭到撤職處分，領導幹部也必須做檢討。而為「查找政治偏差」，在全國人民代表大會與政治協商會議「兩會」召開前，中央巡視組已經進駐新華社，進行為期三個月的巡視。

中央社也報導指出，中國媒體人員透露，接獲「不突出報導 」的口頭指示，要求宣傳上「求穩」，以免「被海外作文章」。

新華社英文網站上月二十五日下午三時五十四分，以「中共中央委員會建議修改憲法有關國家主席任期的規定」為題發出快訊，引發關注。一小時之後，新華社才以中文公布中共關於修憲部分內容的建議全文，但未凸顯「修改主席任期規定」一項。