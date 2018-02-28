民進黨初選政見會 》高市四強舌戰 砲火四射

2018-02-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長初選電視政見發表會昨天舉行，由於是民調前最後一場政見會，四位參選人火力全開，除了強力宣傳各自理念，也頻頻質疑或揶揄對手政見，火藥味濃。

政見會分為申論、提問、結論三階段進行，提問部分由台灣師大政治所教授范世平、自由時報總編輯鄒景雯、新新聞副社長陳東豪輪流發問，問題多著墨兩岸、觀光、財政、產業等層面。

四位參選人立委趙天麟、管碧玲、林岱樺、陳其邁，在第一階段申論時就爆出火花。趙天麟點名陳其邁的ＡＩ政策看不出執行策略；管碧玲覺得趙天麟提的物聯網、陳其邁的ＡＩ都太保守，應開始著手於航太科技；林岱樺批評對手政見違反預算法且華而不實；陳其邁為自己的ＡＩ政策辯護之餘，也酸趙天麟在現場拿出的機器人是玩具。

答覆學者與媒體人提問時，四人把握機會闡述各自對高雄發展的理念。趙天麟強調高雄要對全世界開放、包括中國；管碧玲列舉自己爭取古蹟保存與活化的政績，凸顯自己開拓觀光的實踐能力；林岱樺要運用八五大樓成立全球城市在高雄的聯合服務中心，建構高雄招商平台；陳其邁認為要善用既有的客家、原民與中華文化，完整呈現高雄特色。

結論部分，陳其邁強調自己準備好了，希望有機會與市民朋友一起打拚智慧城市和經濟首都；林岱樺指自己沒有派系，會用人唯才、組成能力最強的市府團隊為民服務；管碧玲認為要著手推動航太與衛生產業、文創產業，才能帶領高雄突破；趙天麟則表示近幾位國際領袖都交由中道路線、沒有包袱的年輕世代擔綱，他相信自己可帶領國家與城市走出僵局。