受難者家屬：中正廟還在 談什麼轉型正義

2018-02-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「就是那天晚上，我親眼看到爸爸被抓走，就再也沒回來。」七十九歲賴辰武低著頭，泛著淚光談起一九四七年二二八事件。他的父親賴阿塗是警察，那年賴辰武才七歲多，過了七十多年，他還不知道父親為什麼被抓？沒有人給交代！他感慨，現在一直談轉型正義，但「中正紀念堂」還在，談什麼轉型正義！

賴辰武目擊父親被抓走

二二八當年，三月十九日凌晨，宜蘭縣頭城鎮慶元宮前發生宜縣最大規模槍決事件，有七人含冤而死，包括四名警察，二十八歲的賴阿塗就是其中一人。

問起賴辰武對爸爸最有印象的事情，他難過地說：「就是那天晚上，親眼看到爸爸被抓走！」那時家人都還在熟睡，突然聽到外面急促敲門聲，喊著「非常召集」，那是日本時代緊急集合的喊法，爸爸從床上跳起來，迅速穿上警察制服、戴上警帽，一打開門就被抓走了。

賴辰武是家中長子，事發時姊姊九歲、妹妹弟弟分別為五歲及三歲。他說，爸爸被抓走後，阿公聽說基隆很多人被槍決，急得買火車票要去基隆，但似乎冥冥之中註定，買到的車票只到頭城，阿公下火車走到媽祖廟大樹下，看到爸爸的警帽掛在樹梢「晃啊晃，心都涼了」。

「人都槍決了，軍方還不准收屍！」賴辰武說，直到半夜，阿公才徒手把埋在土裡的爸爸挖出來，戶政事務所竟在戶籍謄本登記「行方不明」，真的很諷刺。賴辰武指出，爸爸遺體找到後，家人只敢偷偷埋在頭城山丘，以紅色磚頭標記。他說，爸爸總提醒他做人要正正當當，他不懂爸爸為什麼會被抓去槍殺？為什麼被國民黨視為罪人？連帶整個家庭都被監視。

賴辰武的同事、鄰居、朋友，都耳聞他是二二八受難者的兒子，但二二八就像禁忌話題，直到現在，沒有人跟他提過此事，他也不想主動講、不想被憐憫。

「我從來不參加二二八紀念活動，加害者根本還沒被揪出來，就算民進黨執政，中正紀念堂還是在那裡，談什麼轉型正義？」賴辰武說，傷口不是紀念活動可以撫平，每年二二八，媽媽就開始哭，每次帶媽媽去父親墳上，媽媽就是一個勁兒地哭，媽媽九十七歲了，什麼時候才可以看到真正的轉型正義？