228中樞紀念儀式 91歲受難者出席

2018-02-28

〔記者鍾麗華／台北報導〕今天是二二八事件七十一週年紀念，總統蔡英文將出席二二八中樞紀念儀式，親頒回復名譽證書給高齡九十一歲的受難者謝一誠，以及楊阿壽、劉戊成、梁阿標等三名受難者的家屬。

「二二八事件中樞紀念儀式暨紀念活動」預計今天下午二時二十八分，於台北二二八和平紀念公園舉行，活動以「時代轉型‧正義無懼」為主題，蔡總統除親頒回復名譽證書並致詞，也將向二二八受難英靈獻花致意，行政院長賴清德也將出席致詞。

中樞紀念儀式結束後，台灣國家聯盟等民間社團將在原地舉辦「二二八紀念音樂會」，透過音樂演出，表達對受難者的悼念及對其家屬的撫慰，活動最後將邀請民眾向二二八紀念碑獻花致意。今天下午，台北二二八紀念館廣場前也有台灣樂曲演奏，同時讓民眾享用「魷魚糜」，讓大家緬懷這段台灣歷史的創痛。

今天下午四時，二二八基金會將在總統府前凱道上舉行「共生音樂節」，活動持續至晚上九時三十分，知名音樂人林生祥將壓軸演出。

各縣市政府今也舉辦二二八紀念活動，包括台北市、宜蘭縣、桃園市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台南市、高雄市等縣市都有追思儀式或音樂會等活動，基隆市政府則在三月八日舉行；嘉義市政府已提前在二十四日舉辦追思儀式。

二二八事件紀念基金會表示，「促進轉型正義條例」於去年十二月三讀通過，「促進轉型正義委員會」將於今年四月掛牌運作，二○一八年是「轉型正義元年」，希望政府逐步落實「開放政治檔案」、「清除威權遺緒」與「平復威權時期司法不法」等任務，開啟社會和解對話與重建共生。