失蹤黑鷹直升機 蘭嶼發現殘骸

2018-02-28

初步研判應是艙頂液壓蓋板

〔記者王秀亭／台東報導〕空勤總隊黑鷹直升機執行勤務失蹤已二十二天，蘭嶼民眾昨下午在東清村野銀部落冷泉岸邊，發現一片疑似黑鷹直升機殘骸，經送往海巡署開元安檢所，初步研判應是黑鷹艙頂液壓蓋板，打撈船今將前往打撈。

本月五日深夜出勤 失蹤至今

昨天下午四點多，一名蘭嶼漁民在東清冷泉岸邊，看見一片六十乘四十公分的物件，直覺可能是失蹤的黑鷹直升機殘骸，立即將殘骸帶往海巡署開元安檢所，海巡人員立即通報蘭嶼航空站及飛安委員會。海巡署第一三岸巡總隊表示，殘骸已由蘭嶼航空站人員帶回，交由飛安會處理、調查。

由於黑鷹直升機失蹤地點是在蘭嶼西岸，發現殘骸處卻是蘭嶼東岸，引起蘭嶼鄉民一陣討論。當地資深潛水工作者表示，蘭嶼周邊的海流在不同時節會有不同的流向，外界看似混亂，但這個時節，海流流向確實有從西岸流向東岸的可能性。

西岸失蹤、東岸發現殘骸 引起議論

昨天下午，空勤總隊第三大隊第三隊隊長祝世全得知發現殘骸後表示，這代表失事已被證實，大家的心情再度陷入難過中。據了解，海洋探勘船寶拉麗絲號預計今天從高雄出海，再嘗試打撈黑鷹直升機。

本月五日，編號七○六的黑鷹直升機執行蘭嶼傷患後送勤務，深夜十一時三十八分自蘭嶼西岸的蘭嶼航空站起飛，約一百公尺後光點消失，機上有六人。