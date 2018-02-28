中國國家監委會 留置權可押人六個月

2018-02-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國下月五日登場的第十三屆全國人民代表大會（人大），除了擬修憲取消國家主席任期限制外，另一齣重頭戲為成立國家級反貪腐機構「國家監察委員會」。由於該委員會被賦予龐大的調查權力，包括對目標對象具有「留置」權，引起各界質疑違反中國憲法，但中國官員二十七日辯稱，有關措施對於反貪腐作業極其必要。

被質疑違憲 官員辯留置權是為反貪腐

中共中央委員會近日向中國人大提出修憲建議，將在憲法的國家機構專章內，新增有關「國家監察委員會」的一節、五條款，整合國務院和最高人民檢察院各監察機構，並組建國家、省、市、縣級監察委員會，以國家監委會為最高監察機關，與中共中央紀律檢查委員會合署辦公，將設一名主任及副主任和委員若干名，具有監察黨、政、軍等所有公職人員之職能。

被外界視為「超級部門」的國家監委會，位階與國務院、中共中央軍事委員會並列，均屬「正國級」單位；更重要的是，國家監委會象徵中共在反貪腐調查方面的權力「全面制度化」。中共黨內原設有「雙規」，做為整治黨員的「家法」，中共中紀委可勒令黨員「在規定時間、規定地點，就案件所涉及的問題做出說明」，這種手段在公眾視野和法律體系外，屬於中共的「私設公堂」。

而國家監委會今後將依新制定的「國家監察法」履行職能，可不必按照刑事訴訟法和行政監察法進行調查，將具備「前所未有」的調查權限，其中一項爭議十足的措施即為「留置」。該執法權在意義上與「雙規」相同，有權針對調查對象進行三個月拘留，並可另延長居留三個月，被批評無法保障被調查者的權利，也因此被諷刺為「合法的雙規」。

對此，北京市監察委員會主任張碩輔表示，官員犯下重大罪行不同於一般犯罪，不能以同一方式進行調查，「這就是中共中央委員會設立這項新措施的原因」。路透指出，張的言下之意即為，「留置」措施為對抗貪腐所採取的獨特且必要措施，是為了實現習近平口中，為了根除中國官方貪腐，而必須設立的「防止官員破壞規定的籠子」。

王岐山可能兼任國監委主任

目前，位高權重的國家監委會主任人選，也備受矚目。去年從中共中紀委書記卸任、今年一月再次當選全國人大代表的王岐山，被看好可能同時兼任國家副主席和國監委主任，而現任中共中紀委書記趙樂際也是可能人選。另有分析指出，國監委亦可能採「雙首長制」—王岐山擔任主任，趙樂際為副主任。