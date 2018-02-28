習近平大權獨攬 中共集體領導制崩潰

2018-02-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共中央委員會提議修憲，刪除國家正、副主席不得連任超過兩屆之規定，被質疑有意「復辟帝制」，讓中共總書記習近平擺脫憲法約束，無限擴張權力。事實上，習掌權六年來，前朝政府立下的分權制度一一崩潰，其集權野心早已有跡可循。

掌權六年來 政治局其他六常委被架空

中共中央原本實行集體領導制，政治局七名常委分掌不同範疇事務，針對重大問題表決時，總書記和其他常委平等投票。然而，隨著十九大落幕，習近平的權力進一步鞏固，例如將原先由政治局常委兼任，掌管全國公、檢、法、國安和武警系統的中央政法委書記（如失勢前的周永康），調整由政治局委員接任，貶低該職的政治位階，自己則大權獨攬。

在中共十九屆一中全會上，不論胡錦濤隔代指定的另一名接班人胡春華，或替補孫政才的習近平愛將陳敏爾，都未能位列政治局常委，加上新任常委無一是在一九六○年後出生，依照中共退休年限（六十八歲）的不成文規定，等於無人適合在五年後接班。習摒棄鄧小平立下的隔代接班模式，又未明確指定接班人，繼續掌權的企圖昭然若揭。

北京獨立學者章立凡分析，二十五名政治局委員及二○四名中央委員中，「習家軍」比例呈壓倒性，江澤民及胡錦濤的「上海幫」及「團派」勢力則大不如前，不足以對習近平構成威脅。不僅如此，習近年廣設各類小組、委員會，親自指導對台工作、財經、外事、國家安全等事務，無疑將各常委的職權收攬於己手。

此外，十九大後退出政治局的六十九歲前中紀委書記王岐山，一月「回鍋」當選湖南省人大代表，可望在下月五日的全國人大會議中，破天荒「加冕」為國家副主席。路透指出，習的這項安排，正是在為自己五年後不需屆齡退休，反而繼續掌權立下先例。