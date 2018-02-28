總統：維繫現狀 非單一國家責任

2018-02-28

外交部新春聯歡晚會 美日等駐台使節出席

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨出席外交部新春聯歡晚會，在美國、日本代表與友邦大使面前再提兩岸關係；蔡英文說，東亞區域和平穩定是世界秩序的重要關鍵，台灣對兩岸關係「維持現狀」的立場不會改變，她同時提醒「維繫現狀不是單一國家的責任」。

蔡：維持現狀立場不變

外交部昨在台北圓山大飯店舉辦一年一度的新春聯歡晚會，以「十犬（全）十美，有狗（夠）精彩」為主題。蔡英文、新任外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維、監察院長張博雅，與美國在台協會處長梅健華、日本駐台代表沼田幹夫、駐台使節團團長尼加拉瓜駐台大使達比亞及多名友邦大使、各國代表與台灣各界人士約三百人出席晚宴，一同歡慶新年。

籲區域內各國共同努力

蔡英文致詞時說，台灣是國際社會負責任一員，固然面對很多挑戰和壓力，但從來不會因此妄自菲薄、放棄對國際社會的責任。蔡英文特別在各國使節面前提及兩岸關係，強調東亞區域的和平穩定及繁榮是世界秩序的重要關鍵，她重申「台灣對於兩岸關係維持現狀的立場不會改變」，同時也提醒「維繫現狀不是單一國家的責任」，而是需要整個區域所有國家共同努力。

蔡英文也呼應美日的印太戰略，強調台灣身為印度太平洋區域的自由民主國家，會和周邊所有國家一起努力，攜手保衛自由開放的共同成果，守護以法規為基礎的國際秩序。她並闡述台灣推動外交秉持踏實、互惠原則，過去一年除新南向政策在經貿與觀光等領域展現初步成果，台灣與歐美及日本等理念相近國家的關係，在高層互訪、雙邊對話、簽署協定及備忘錄數量等也持續提升。

達比亞大使致詞時稱許「台灣經驗」，表示台灣是世界公認少數開發中國家成功轉型為工業國家的典範，而狗年象徵好運及新希望，祝福台灣及各國的關係在所有友人支持及協助下更加提升。