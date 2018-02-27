軍人年改草案 可能延下週拍板

2018-02-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院會原定在週四通過軍人年改草案，政務委員林萬億昨與民進黨團年改政策小組交換意見，熱烈討論近兩小時，部分立委質疑退將待遇過於優渥的問題並未解決，會議並無共識，可能延至下週行政院會處理。

依目前的草案，軍人只要服役滿廿年退伍，就能領取五十％俸率的月退休金，每多服役一年增加二．五％，上將則為二％；有別於未來公教人員的薪資採計期間將拉長至十五年，軍人僅計卅六個月；軍人的月退樓地板則採計少尉一級俸額加計專業加給，達三萬八九九○元，並以三萬八九九○元做為再任公職停領退俸之標準。

不過在討論過程中，有立委質疑「五十加二．五」的方案並無天花板，無法解決退休將官待遇過於優渥的問題，讓校官與將官的差距過大。

立委︰退將待遇過於優渥問題未解決

雖上將的年增俸率才二％，但無中將以下有四十年一○○％之上限，只要服役逾四十五年就能突破一○○％；且因中將的最高月給（本俸）與公、教一樣，都是五萬六千餘元，而上將的月給直接攀升至九萬八千餘元，縱然上將的年增俸率已打八折，退俸仍遠高於中將。

據國防部與年改會統計，若依草案完成年改，平均六十歲退役的中將，俸率約九十％，月退將砍至九萬餘元。六位一級上將的月退均在十七萬元以上，約在六十餘歲退伍的二級上將，改革後的俸率仍近九十％，亦有十六萬餘元的水準。

有立委認為，退伍軍人應比照公教人員。由於黨團並未與年改會達成結論，且要求林萬億再回去思考。因此，行政院會勢必無法在週四通過軍人年改草案，最快將延至下週才拍板。有立委私下抱怨，草案根本就是獨厚高階將領，與公教年改差異太大，其實林都了解；但這是總統意志，立院最終才被知會。