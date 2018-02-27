小英請春酒 盯優先法案 勉綠委「拿出最強戰力」

2018-02-27

〔記者蘇永耀、曾韋禎／台北報導〕立法院新會期今將開議，蔡英文總統昨晚於總統府大禮堂邀民進黨立委喝春酒，特別邀立委攜伴出席，行政院長賴清德也出席。總統說，不管總統府、立法院、行政院或是黨部，都是一家人、都是一個團隊，除了要拿出最強的戰力，扮演好各自的角色，更要重視團體作戰的重要性。

餐宴雖在總統府舉辦，費用則由民進黨中央黨部支應。總統表示，請大家吃飯，也是要慰勞大家的辛勞，因為當民進黨的立委，真的很不簡單。過去在國會少數的時候，大家是「拚到大粒汗小粒汗」，執政後在國會是多數，還是一樣開會開得沒日沒夜。

總統說，這次另一個重點，是邀請了立委的另一半、家人一起來，尤其大家平常的工作很忙，很多事情都要靠家人分憂解勞。

雖然總統事前就鼓勵大家攜伴出席，但在黨籍立委超過七成的出席率，實際攜伴者不到十人，包括王榮璋、羅致政、鍾佳濱、蔡適應、管碧玲、陳明文、陳賴素美等，因此，蔡一開始就先表揚攜伴者，再「譴責」未能攜伴者，要求下次應帶配偶一同出席。

餐敘輕鬆愉快

表揚攜伴出席者

總統強調，整個民進黨執政團隊，背負台灣人民非常高的期待；正因為如此，新的一年裡，大家除了努力，還是努力，並希望該通過的法案都要能通過，包括軍人年改和公司法等案。

據轉述，餐敘過程非常輕鬆愉快，蔡期許大家在新會期溫柔以待，避免吵架；也表示優先法案眾多，希望能以「最文明」的方式，最好不要再加開臨時會。

民進黨團總召柯建銘在晚宴最後說要送給立委們一個大禮，就是今天的開議日要「全員甲動」。