陳菊︰賴不是神 改革需時間

2018-02-27

〔記者邱燕玲、王榮祥／綜合報導〕立法院新會期今天開議，行政院長賴清德將到立院進行施政方針報告並備詢，在野黨立委施政總質詢的聚焦火力，也將針對這次內閣改組有關國防、外交、兩岸首長等人事變動，對行政團隊推動政策的影響，要求賴揆說分明。

高市長陳菊昨接受電視台專訪時指出，台灣社會栽培一個優秀院長（賴清德）很不容易，做不到幾個月就被否定，真的太快了；她能理解台灣社會要求效率，但改革不可能那麼快，「他又不是神！」

陳菊也為小英總統說話，表示小英上任後要解決許多四十多年的老問題，改革很難，小英可以討好人民，但她並沒有，而是努力完成大家的期待，希望大家有些耐性，給蔡、賴兩人更多時間與空間。另外，針對總統府秘書長人選問題，陳菊也重申並沒與總統府討論過此事。

時代力量立委徐永明表示，賴揆曾在總質詢時稱自己是「務實的台獨主義者」，現在外交部長、國防部長、陸委會主委換人，與賴揆的方向是否一致？還是與過去一樣？雖然這些主要部會是總統的職權，但賴揆還是可有態度與想法，畢竟這也會影響到行政院的政策。徐永明說，總質詢時也會關心「還會有第二波改組嗎？」

國民黨立委呂玉玲指出，國安會秘書長嚴德發改接任國防部長，這是首度有這樣安排，且嚴德發與內定接任退輔會主委的邱國正都屬陸軍，「是不是擔心軍人年改、要來壓陣的？」這樣的人事安排必是有其用意，總質詢時會問個清楚。

賴今備詢 立委問人事改組

親民黨團總召李鴻鈞指出，在現今國際、兩岸大環境下，不是換哪個部長或我們想做什麼的單純問題，而現在外交部長換上吳釗燮，對岸會不會藉此對梵蒂岡出手，值得觀察；內定陸委會主委陳明通很瞭解對岸，但兩岸還是取決於習近平與蔡英文兩人。