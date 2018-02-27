立院今開議 執政黨推30最優先法案

2018-02-27

〔記者曾韋禎、鍾麗華、林良昇／台北報導〕第九屆立法院第五會期今天開議，立法院朝野黨團昨經協商，同意要求行政院長賴清德的施政方針報告應納重啟核二廠二號機、花蓮震災、穩定物價等內容。執政黨則提出一二三項優先法案，其中三十項為「最優先法案」，包括軍人及勞工年改、空污法、礦業法、財政收支劃分法、行政區劃法草案等。

朝野要求賴揆報告內容

須納入核二、震災等項

由於國民黨團推翻一月三十日簽署的協商結論，立法院長蘇嘉全昨再邀集協商，討論開議事宜。國民黨團書記長李彥秀表示，賴揆應就重啟核二廠二號機、花蓮震災、民眾搶購衛生紙等問題分別進行專案報告。

民進黨團總召柯建銘認為，這些問題行政部門一定有所準備，只要請賴揆補充進書面報告即可。蘇嘉全建議，賴揆的施政報告應納相關內容。

行政院副院長施俊吉昨主持行政立法協調會報，與民進黨團敲定本會期的優先法案，包括振興經濟、智慧國家、綠能矽島、文化台灣、公義社會、幸福家園、政府效能、兩岸關係等八大面向，共一二二案；民進黨團大會稍後再多加農業保險法一案，總計一二三案，其中組改就佔四十四案。

柯建銘表示，本會期齊聚焦三大改革，軍人年改、司法改革、政府組改，其中司改還要配合司法院的進度，並非操之在行政院。除了國營事業預算案外，還有檢察總長、ＮＣＣ委員、促轉會委員等人事案。歷經兩任總統、多屆立法院都無法完成的「財政收支劃分法修正草案」，攸關地方財政的重分配，也是本會期的重點法案。

政院副發言人丁允恭指出，賴揆宣示今年要推動「均衡台灣」，為落實相關政策，財政收支劃分法與行政區劃法草案列在最優先法案中；另為因應少子化問題，賴揆提出要訂新移民法或入出國及移民法修正案也列在最優先中。

丁允恭強調，為拚經濟，最優先法案前十一項是振興經濟類，如當沖降稅延長三年的證券交易法、為輔導新創事業的公司法大翻修、解決「五缺」缺地問題的科學工業園區設置管理條例修正草案，以及產創條例和都市更新條例修正案等。

最優先法案還包括牽涉年金改革的勞工保險條例修正草案與陸海空軍軍官士官服役條例修正草案、為實現轉型正義的政治檔案條例和財團法人法草案等，以及空污法與礦業法修正草案。

國民黨則將空污防治法、食安法、長照保險法、財劃法、集會遊行法等五法案列為黨團優先法案。