都說要團結 民進黨南市6選將砲火不減

2018-02-27

〔記者蔡文居、劉婉君、楊淳卉／綜合報導〕民進黨台南市長初選昨天下午舉行電視政見發表會，進行第一階段提問時，提問人請參選人針對初選過後，說明要如何弭平裂痕，團結民進黨？六位參選人都強調，民進黨選後一定會團結，但論述時仍不減火力，火藥味濃。

首先回答的參選人黃偉哲表示，對這次初選競爭之激烈，他也應自我反省檢討，在初選過程中，大家如果有做出讓支持者失望的事，他會盡可能發揮台南的價值，團結黨內。

李俊毅則質疑說，初選不實的攻擊就是惡意、抹黑，如果所提的是社會有所疑慮，而民進黨不去碰觸，「這是沒有反省能力的團結，就是護短。」民進黨應該是一個有價值、有原則的政黨，初選後也一定會團結在一起。

初選迄今未捲入黨內紛爭的葉宜津表示，這場選舉，是黨內同志的良性競爭，因此她參選時就已要求團隊不可攻擊同志，六位參選人中，她是最有能力整合黨內的人選。

陳亭妃則反擊說，她參與初選就跟支持者及團隊說絕不可抹黑、攻擊，但一路走來，自己卻一直被抹黑、攻擊，過年某陣營就開記者會攻擊她，但她會選擇原諒，「原諒就是團結的最佳方式。」她意有所指地說，從政廿年來，自己完全沒有違反正派或涉及何任官司，也沒有國會助理或主任有涉違法情事。

王定宇則痛心說，這次初選，一年多來部分陣營無止境的造勢，互相的攻擊。他認為，參選人的選擇不重要，市民的選擇才是重要的，他相信出線的人有能力團結，而台南市民才是最後團結的關鍵。

顏純左也說，這次初選，讓他非常痛心，現今各參選人旁邊站什麼人，大家都清楚，不過初選後他相信大家會團結在一起。

此外，民進黨高雄市長初選電視政見發表會今天登場，登記參選的立委趙天麟日前拋出新經濟開放之路，主打舉辦高雄、深圳兩地「雙城論壇」，登記參選的立委陳其邁昨召開記者會發表他的「經濟政策白皮書」，認為高雄要走自己的道路，有些國家產業結構截然不同，不可能複製其他城市的道路。