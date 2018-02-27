張哲平 升任空軍司令

2018-02-27

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍司令沈一鳴上將在任已逾三年，上週奉核定調任為國防部軍政副部長，國防部昨日表示，奉總統核定，空軍司令部上將司令職缺，由空軍副司令張哲平中將調任，同時晉任空軍二級上將，並以一○七年三月一日生效。

張哲平在空軍各個職務表現極為傑出，一○四年七月一日才由少將晉任為空軍中將，時隔才兩年八個月，期間歷練空軍司令部政戰主任、空軍作戰指揮部指揮官、空軍副司令等要職，如今更獲拔擢挑起空軍司令重任，並由中將晉升為空軍二級上將，顯見獲得決策高層及軍方首長的肯定。

國防部表示，張哲平為空軍官校七十一年班、戰院九十三年班，曾任聯隊長、空軍司令部計畫處處長、政戰主任及空軍作戰指揮部指揮官等重要軍職，學、經歷完整。

張哲平為桃園武陵高中畢業，為了配合政府推動募兵制，他曾數度回母校現身說法，鼓勵學弟學妹們加入國軍，也獲得相當好的回響。 空軍官員說，前國防部長馮世寬任內曾推動「國軍高階幹部交織歷練」制度，由陸海空軍司令部的副司令、副參謀長，各自到友軍司令部駐點，每次為期三個月。張哲平當時擔任空軍副司令，就是首波進駐陸軍司令部的空軍副司令，駐點期間分別到陸航六○二旅戰備視導、到金門防衛指揮部了解外離島部隊戰備演練等等。