婦聯會：不改選主委 雷倩會做滿

2018-02-27

前常委潘維剛率眾遞交連署書 與宣傳組長爆推擠

〔記者蕭玗欣／台北報導〕婦聯會原訂三月八日召開會員代表大會改選常委，但迄今未發出大會通知。前婦聯會常委潘維剛等人昨赴婦聯會遞交連署書，要求三月十五日前全面改選；但婦聯會昨午舉行常委會議後宣布，雷倩主委從未說過婦聯會常委已全請辭，依組織章程，目前常委仍有兩年任期，依章程並無必須改選的理由，主委及常委都會做滿任期。

常委仍有兩年任期 無必須改選理由

婦聯會內部爭議越演越烈。前常委潘維剛昨早偕會員代表及歌手張懸母親談海珠到婦聯會遞交連署書，呼籲雷倩兌現承諾、全面改選；但婦聯會宣傳組長楊夢茹代表接受連署書時當場表示，八日不會改選主委。雙方一度爆發激烈口角及推擠，雙方支持者還互喊「支持雷倩」、「支持潘維剛」。

楊夢茹表示，潘維剛等人沒有通知就來婦聯會「踢館」，能否改選要符合章程規定，但三月八日上午舉行婦女節慶祝大會，下午不會有任何會議，婦聯會決定開會日期後就會公布。

婦聯會於昨日下午召開常委會後發出新聞稿宣布，雷倩曾數度表示若改選主委不會參選，但依照婦聯會組織章程，目前常委仍有兩年任期，依章程並無必須改選之理由。

婦聯會並表示，二月廿一日收到內政部公文，要求依「人民團體法」與「政黨法」相關規定辦理改正章程，常委會隔日交付律師研擬回應，昨下午常委會通過後，需回應內政部後才能確認；況且雷倩主委和全體常委尚有兩年任期，請問以甚麼理由要求改選？

目前婦聯會法律上的積極作為包括打行政訴訟及打撤銷附隨組織訴訟，以及全力因應黨產會的調查，外界指稱婦聯會毫無作為應為誤解；至於潘維剛等人意見及連署書將送交常委會研議處理。

婦聯會說，雷倩不支薪，既無個人利益又無政黨包袱，完全無戀棧理由，但現階段婦聯會面對黨產會壓力極重，為免在政黨惡鬥或政商利益交換下，婦聯會成為替罪羔羊，須確保事實真相不被湮滅，使過去歷史及責任能正確釐清，讓婦聯會的公益性質有延續機會為目標。

依婦聯會章程，委員七十一至九十一人，由會員中推舉；設置常務委員十一至十五人，由委員互選；主委則由常委互選，任期四年。